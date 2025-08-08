Xencelabs Pen Display 24+ offre une précision des couleurs inégalée

Xencelabs révolutionne le marché des écrans de dessin avec le Pen Display 24+. Ce nouvel écran s’adresse aux artistes et professionnels cherchant une précision des couleurs inégalée. Offrant innovation et confort, il séduit déjà les studios de création.

Une gestion des couleurs calman ready inédite pour les professionnels

Le Xencelabs Pen Display 24+ est le premier du secteur à proposer la technologie Calman Ready intégrée. Grâce à ce système, la gestion des couleurs atteint une précision digne des studios d’Hollywood. Les créateurs peuvent calibrer l’écran au niveau matériel. Cela garantit des couleurs uniformes et fiables sur tous les projets.

Ce modèle prend en charge des espaces colorimétriques avancés, comme Adobe RGB et DCI-P3. Il est aussi compatible avec les palettes Pantone® et la certification SkinTone™. Ces options sont cruciales pour les photographes, illustrateurs ou designers exigeants.

Une expérience de dessin numérique haut de gamme et immersive

Le Pen Display 24+ offre des sensations de dessin exceptionnelles. Sa surface en verre Super AG Etching™ imite le toucher du papier tout en supprimant les reflets. Les stylets inclus disposent de 8192 niveaux de pression pour une grande finesse de trait.

L’écran 4K UHD de 23,8 pouces affiche plus d’un milliard de couleurs. Que vous travailliez sous une forte lumière ou sur des détails fins, la qualité visuelle reste impressionnante à chaque instant.

Des fonctionnalités pensées pour la productivité et le confort

Le Pen Display 24+ mise aussi sur l’ergonomie au quotidien. Sa télécommande Quick Keys propose jusqu’à 44 raccourcis personnalisés. Son mode Virtual Tablet™ facilite la gestion de plusieurs écrans d’un simple geste.

L’appareil est silencieux grâce à sa conception sans ventilateur. Le support inclinable, réglable d’une seule main, s’adapte à toutes vos habitudes de travail. De plus, la sécurité est assurée par des emplacements pour verrous Kensington.

Avec le Xencelabs Pen Display 24+, les créatifs disposent d’un outil complet dès l’achat. Deux stylets, la télécommande, le support et tous les accessoires essentiels sont inclus. Proposé à 2099€, cet écran s’impose comme la référence pour tous ceux qui cherchent performance, confort et fidélité des couleurs dans leurs créations numériques.

