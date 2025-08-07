Grok Imagine : Elon Musk lance une IA pour créer des vidéos en quelques secondes

La course à l’intelligence artificielle ne cesse de s’intensifier, et Elon Musk vient y mettre son grain de sel avec une nouvelle fonctionnalité : Grok Imagine. Cette fonctionnalité, intégrée à son IA Grok, permet de générer des vidéos courtes à partir de simples messages texte. Accessible via un abonnement mensuel de 35 euros, Grok Imagine se positionne comme une alternative originale aux outils proposés par Google et OpenAI. Mais que vaut réellement cette technologie, encore en phase de test ?

Grok Imagine : une IA conçue pour le contenu viral

Grok Imagine ne cherche pas à rivaliser immédiatement avec les modèles les plus avancés du marché. Son objectif est de permettre aux utilisateurs de créer rapidement des vidéos amusantes et virales. Pour l’instant, l’outil se limite à des séquences de six secondes, avec une esthétique typiquement IA et des effets sonores simples. Selon Elon Musk, le modèle est encore en développement. Toutefois, il mise sur son potentiel créatif pour séduire les utilisateurs.

Cette approche rappelle celle de Vine, le réseau social disparu que Musk souhaite ressusciter sous forme d’intelligence artificielle. Les vidéos courtes et dynamiques sont au cœur de cette stratégie. Grok Imagine pourrait ainsi devenir un outil prisé des créateurs en quête de nouveauté, à condition que la qualité s’améliore rapidement.

Un accès réservé aux abonnés payants

Pour utiliser Grok Imagine, il faut souscrire à l’abonnement « SuperGrok » ou au forfait Premium+ sur la plateforme X (anciennement Twitter). Ce modèle économique, à 35 euros par mois, soulève des questions sur l’accessibilité de l’outil. Contrairement à d’autres IA qui proposent des versions gratuites, Grok mise sur une offre payante dès le départ, ce qui pourrait freiner certains utilisateurs.

Testing out Grok Imagine 👀 pic.twitter.com/G943K0soNJ — Rebecca Bellan (@RebeccaBellan) August 4, 2025

L’application est déjà disponible sur iOS, et une version Android est annoncée dans les prochains jours. Les abonnés peuvent accéder à la version bêta de Grok Imagine et tester ses capacités. Cette stratégie de lancement vise à créer un effet d’exclusivité, tout en récoltant des retours pour améliorer le produit avant une diffusion plus large.

Malgré cette extension de ses fonctionnalités d’IA, rappelons que Grok est actuellement dans le viseur de l’App Store.