Test – OnePlus Pad Lite : une tablette équilibrée et accessible pour toute la famille

Après une première incursion réussie dans l’univers des tablettes avec la OnePlus Pad, le constructeur revient en ce mois d’août 2025 avec une version plus accessible : la OnePlus Pad Lite (connue aussi sous le nom de OnePlus Pad Go sur certains marchés asiatiques). Plus abordable, plus légère, mais toujours bien pensée, cette tablette se positionne comme un compagnon idéal pour les étudiants, les familles ou les utilisateurs en quête d’un appareil polyvalent sans exploser leur budget. Mais qu’a-t-elle réellement dans le ventre ? Est-elle capable de tenir tête à des concurrentes comme la Realme Pad 2, la Lenovo Tab M11 ou la Galaxy Tab A9+ ? Réponse dans ce test complet.

OnePlus Pad Lite, une construction sérieuse malgré son positionnement

Visuellement, la OnePlus Pad Lite ne cherche pas à jouer la carte du clinquant, mais mise plutôt sur une sobriété moderne. Elle adopte un design en aluminium brossé teinté dans une belle couleur Aero Blue, qui donne une impression de sérieux et de raffinement. On retrouve la même philosophie que sur la OnePlus Pad, avec un dos légèrement bicolore et un capteur photo centré horizontalement — un choix intelligent qui favorise les usages en mode paysage, notamment pour les appels vidéo ou les cours en visio.

Avec ses 254,9 × 166,5 × 7,39 mm pour un poids de 530 g, la tablette est à la fois fine et agréable à manipuler, même d’une seule main. L’ergonomie est soignée, les boutons sont bien placés, et la finition sablée donne une sensation premium inhabituelle sur cette gamme de prix. En résumé : une tablette entrée/milieu de gamme qui ne donne pas l’impression de faire de concessions sur les matériaux.

Un écran 11 pouces qui surprend par sa fluidité

La OnePlus Pad Lite embarque une dalle IPS LCD de 11 pouces avec une résolution 2K de 1920 x 1200 pixels, pour un ratio 16:10 plutôt adapté à la lecture, au visionnage de vidéos ou à la navigation web. Le taux de rafraîchissement atteint 90 Hz, ce qui reste rare sur une tablette de ce segment. Ce détail change tout au quotidien : les défilements sont plus fluides, les animations plus agréables, et l’expérience générale se rapproche de celle d’un appareil plus haut de gamme.

Côté luminosité, la tablette peut atteindre les 500 nits, ce qui permet une utilisation confortable en intérieur et à l’ombre en extérieur. En plein soleil, la lisibilité reste un peu juste, mais c’est un point tolérable pour cette gamme. Autre atout : la gestion des couleurs est très correcte, avec une profondeur de couleur sur 10 bits, soit un milliard de couleurs affichables. De quoi satisfaire les amateurs de films et séries.

Enfin, le mode Eye Comfort réduit efficacement la lumière bleue, un détail qui fera plaisir aux étudiants ou aux parents soucieux de la santé visuelle de leurs enfants.

Un processeur honnête pour un usage quotidien

Sous le capot, OnePlus a choisi un SoC MediaTek Helio G100 gravé en 6 nm. Il s’agit d’un processeur milieu de gamme plutôt efficient, accompagné de 6 ou 8 Go de RAM, selon la version choisie. Le stockage interne, de 128 Go, est de type UFS 2.2, et peut être étendu via carte microSD jusqu’à 1 To — un excellent point.

En utilisation quotidienne, la tablette se montre fluide : navigation web, vidéos, bureautique, réseaux sociaux, et même quelques jeux comme Asphalt 9 ou PUBG Mobile en réglages moyens tournent sans accroc. Bien sûr, il ne faut pas s’attendre à des performances gaming haut de gamme ou à une machine de production pour le montage vidéo, mais ce n’est clairement pas la cible de cette tablette.

Surtout, OnePlus a misé sur OxygenOS 15.0.1, basé sur Android 15, pour offrir une expérience cohérente et fluide. L’interface est sobre, intuitive, et dépourvue de bloatware inutile. Parmi les fonctionnalités bien pensées, on trouve :

OxygenOS Open Canvas , pour le multitâche en écran partagé ;

, pour le multitâche en écran partagé ; Screen Mirroring , pour refléter le contenu d’un smartphone OnePlus ;

, pour refléter le contenu d’un smartphone OnePlus ; Clipboard Sharing , pour copier-coller entre appareils ;

, pour copier-coller entre appareils ; O+ Connect, qui facilite le transfert de fichiers ou la réponse aux messages depuis la tablette.

L’intégration dans l’écosystème OnePlus fonctionne bien, et les utilisateurs d’un smartphone de la marque y trouveront un réel intérêt.

Une expérience multimédia soignée

Le volet audio n’est pas laissé de côté. La OnePlus Pad Lite propose quatre haut-parleurs compatibles Hi‑Res Audio, qui profitent d’une technologie baptisée Omnibearing Sound Field. En clair, le système adapte le rendu sonore en fonction de l’orientation de la tablette, pour offrir une spatialisation équilibrée, que vous la teniez à l’horizontale ou à la verticale.

À l’écoute, le rendu est puissant, clair, et bien défini. Le volume maximum est largement suffisant pour regarder un film dans une pièce sans avoir besoin d’enceinte externe. Il ne faut bien sûr pas s’attendre à des basses abyssales, mais pour une tablette à moins de 250 €, c’est une très bonne surprise.

En revanche, OnePlus a fait l’impasse sur la prise jack 3,5 mm. Il faudra donc passer par un adaptateur USB-C ou opter pour des écouteurs Bluetooth.

Une autonomie plus que convaincante

Avec une batterie de 9 340 mAh, la OnePlus Pad Lite se place parmi les très bons élèves en termes d’endurance. En usage mixte (web, Netflix, emails, bureautique), on tient sans difficulté plus de 12 heures, et en usage plus léger (lecture, prise de notes), on peut même dépasser les 48 heures d’autonomie.

OnePlus annonce jusqu’à 80 heures d’écoute musicale et 11 heures de lecture vidéo en continu, des chiffres réalistes dans la pratique. La recharge s’effectue via un chargeur SUPERVOOC 33 W, qui permet de passer de 0 à 100 % en un peu plus d’une heure. Ce n’est pas du niveau des flagships de la marque, mais dans ce segment, c’est rapide et efficace.

Des fonctions pensées pour la famille

OnePlus a également soigné l’aspect familial de sa tablette, en intégrant un mode enfants natif. Celui-ci permet de configurer un espace dédié avec contrôle parental, limites de temps d’utilisation, sélection d’applications autorisées, et filtre de contenu. Un mode Google Kids Space est aussi accessible pour les plus jeunes.

La tablette devient ainsi un outil rassurant pour les parents, et un compagnon de choix pour les devoirs, les livres numériques ou les applications ludo-éducatives.

Photo : le strict minimum

Sans surprise, la OnePlus Pad Lite ne brille pas dans ce domaine. Elle embarque deux capteurs de 5 MP à l’avant et à l’arrière. La qualité est suffisante pour un appel vidéo, scanner un document ou dépanner sur une photo à la volée, mais sans plus. Le traitement logiciel est basique, et les clichés manquent globalement de piqué et de contraste. C’est un point faible, mais très largement excusable au vu de la cible et du prix.

Prix et disponibilité

Proposée à 229 € en version Wi-Fi (6/128 Go) et 259 € en version LTE (8/128 Go), la OnePlus Pad Lite est d’ores et déjà disponible en précommande sur le site officiel, avec un bonus de 30 € de remise et des accessoires offerts (étui et film de protection). La commercialisation officielle commence le 14 août 2025.

À ce tarif, elle vient directement concurrencer des références comme la Galaxy Tab A9+, la Lenovo Tab M11, ou encore la Realme Pad 2. Et elle le fait avec des arguments solides.

Conclusion : un pari réussi pour OnePlus

Avec la Pad Lite, OnePlus réussit son pari : proposer une tablette à la fois accessible, fluide, bien finie et adaptée aux besoins du quotidien. Certes, elle n’est pas faite pour le gaming intensif ni pour les professionnels de la création, mais elle vise juste là où il faut : navigation, streaming, travail léger, usages familiaux.

Elle s’adresse aussi bien aux étudiants qu’aux familles, en passant par les utilisateurs plus âgés à la recherche d’un appareil simple et fiable. Pour moins de 260 €, difficile de trouver une tablette aussi équilibrée, avec une interface aussi bien optimisée.

Produit disponible sur OnePlus Tablette Portable Pad Go 8 Go RAM + 128 Go Stockage avec écran 2,4K à Faible luminosité Bleue, Batterie 8 000 mAh, Menthe Jumelle

Voir l'offre 229,00 €