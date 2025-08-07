Uzum franchit un cap historique avec un financement record positif

Uzum, la plus grande plateforme numérique d’Ouzbékistan, vient de franchir une étape majeure. Grâce à une nouvelle levée de fonds de 70 millions de dollars menée par Tencent et VR Capital, Uzum atteint une valorisation impressionnante de 1,5 milliard de dollars. Cette injection de capital va accélérer le développement des services financiers et du commerce électronique dans tout le pays.

Uzum lève 70 millions de dollars et franchit 1,5 milliard de valorisation

Le nouveau financement est significatif pour le marché ouzbek. En effet, ce tour de table mené par des investisseurs majeurs comme Tencent et VR Capital montre la confiance des acteurs mondiaux. À noter, FinSight Ventures a aussi participé à cette levée.

La valorisation de la société dépasse maintenant 1,5 milliard de dollars.

Cette croissance traduit la forte demande pour les services numériques dans la région.

Uzum consolide son rôle de leader sur le marché ouzbek.

L’expansion des services financiers numériques d’Uzum en Ouzbékistan

L’une de ses réussites est sa banque numérique, Uzum Bank.

En deux ans, elle a émis plus de 2 millions de cartes de débit Visa cobrandées avec des facilités de crédit. Ce succès place Uzum Bank comme la banque numérique à la croissance la plus rapide du pays.

Uzum offre des produits de prêt et de dépôt innovants. L’IA renforce la sécurité, la prévention de la fraude et la personnalisation. Le crédit à la consommation et l’offre « Achetez maintenant, payez plus tard » battent des records.

L’écosystème Uzum : commerce électronique et innovation technologique

Uzum ne se limite pas à la finance. Son écosystème numérique intègre aussi Uzum Market, la plus grande marketplace d’Ouzbékistan, et Uzum Tezkor, un service de livraison express très populaire.

Ce modèle permet d’associer commerce en ligne, livraison rapide et services financiers. Plus de 17 millions de personnes utilisent déjà les services Uzum chaque mois. Cette intégration verticale assure une expérience complète pour les consommateurs comme pour les commerçants.

Pour conclure, Uzum s’impose comme un pionnier du numérique en Ouzbékistan. Son modèle, alliant finance innovante et commerce électronique, séduit investisseurs et clients. Grâce à ce nouvel investissement, Uzum va pouvoir renforcer son leadership, développer de nouveaux services et accompagner la croissance rapide du marché ouzbek. À suivre pour les prochaines étapes de cette vraie success story ouzbèke.

Lisez notre dernier article tech : 5 raisons d’acheter (ou pas) le Huawei Pura 70 Pro : l’innovation photo sans compromis, sauf sur la connectivité