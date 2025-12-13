Capcom dévoile un nouveau trailer et la date de sortie de PRAGMATA aux Game Awards 2025

Après sa première annonce en juin dernier, PRAGMATA revient sur le devant de la scène avec un nouveau trailer lors des Game Awards 2025. Capcom livre ici un aperçu narratif d’une grande intensité, avec en bonus la date du sortie du jeu. Si vous êtes fans du genre, marquez vos calendriers : c’est dans quelques mois.

Que nous réserve PRAGMATA ?

La dernière bande-annonce de PRAGMATA, dévoilé aux Game Awards 2025, se déroule au sein d’une installation lunaire silencieuse et manifestement dysfonctionnelle. Les environnements, presque entièrement vidés de présence humaine, renforcent l’idée d’un lieu abandonné, voire contrôlé par une force hostile. La ressource mystérieuse exploitée par l’humanité, le Lunafilament, se place comme l’élément central du jeu.

Elle installe également un mystère central. Que s’est-il passé dans cette station ? Pourquoi les systèmes semblent-ils tourner contre leurs occupants ? Le trailer se garde de répondre à ces questions, préférant multiplier les indices visuels à la place d’une bribe d’intrigue.

Nous le savons déjà, PRAGMATA met en scène deux protagonistes : Hugh, un astronaute humain, et Diana, une androïde au comportement étonnamment empathique. Leur relation est immédiatement perceptible et donne au récit une dimension humaine essentielle dans ce monde hostile. Hugh apparaît comme le vecteur physique de l’action, tandis que Diana incarne la réflexion, le guidage et les capacités technologiques avancées.

Les séquences d’affrontements confirment que l’installation lunaire est contrôlée par une intelligence artificielle devenue antagoniste. Robots agressifs, systèmes automatisés armés rythment la seconde moitié du trailer, dévoilant un antagonisme technologique. PRAGMATA s’oriente ainsi vers un récit où la survie dépend autant de l’ingéniosité du duo que de leur capacité à comprendre l’origine de cette hostilité.

Découvrez le nouveau trailer dans la vidéo ci-dessous :

PRAMGATA sortira le 24 avril 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2. Une démo est également déjà disponible pour les joueurs voulant avoir un avant-goût du jeu, manette en mains. Les précommandes sont déjà ouvertes, au cas où !