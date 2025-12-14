Accessibility Reader : comment utiliser le nouveau lecteur d’Apple ?

Apple a lancé un outil puissant pensé pour faciliter la lecture et l’écoute des contenus numériques. Baptisé « Accessibility Reader », ce lecteur transforme n’importe quel texte affiché sur l’écran en une version claire, personnalisable et même lisible à voix haute. Disponible sur iPhone, iPad, Mac et Vision Pro, il s’adresse en priorité aux personnes ayant des difficultés visuelles. Toutefois, il peut aussi séduire tous ceux qui veulent une expérience de lecture plus confortable. Découvrons ensemble comment activer, utiliser et personnaliser ce lecteur pour profiter pleinement de ses avantages.

Qu’est-ce que l’Accessibility Reader ?

L’Accessibility Reader est une fonction intégrée aux systèmes Apple récents (iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe et visionOS 26). Son rôle est d’afficher le texte de l’écran dans une vue épurée et lisible. Contrairement au mode lecteur de Safari, il fonctionne dans toutes les applications. Autrement dit, vous pouvez l’utiliser pour lire un article, un document ou même un message sans distraction visuelle.

Ce lecteur ne se limite pas à l’affichage. Il propose aussi une lecture audio grâce à la synthèse vocale. En un clic, le texte est lu à voix haute. Les personnes malvoyantes ou celles qui préfèrent écouter plutôt que lire pourront ainsi pleinement profiter du contenu.

L’activation est identique sur iPhone, iPad, Mac et Vision Pro. Il suffit d’aller dans Réglages > Accessibilité > Lire et parler, puis d’activer l’option Accessibility Reader. Une fois activée, plusieurs méthodes permettent de lancer le lecteur rapidement.

Sur iPhone et iPad, vous pouvez utiliser le raccourci d’accessibilité en cliquant trois fois sur le bouton latéral (ou le bouton principal sur les anciens modèles).

Sur Mac, le raccourci par défaut est Cmd + Échap, mais vous pouvez le personnaliser dans les réglages.

Enfin, il est aussi possible d’ajouter une icône dédiée dans le Centre de contrôle pour un accès encore plus rapide.

L’une des fonctionnalités phares est la lecture audio. Une fois le lecteur ouvert, il suffit d’appuyer sur le bouton lecture pour que le texte soit lu. Vous pouvez mettre en pause, avancer ou reculer, et même ajuster la vitesse de lecture. Cela permet de s’adapter aux préférences de chacun, que vous soyez un auditeur rapide ou que vous préfériez un rythme plus lent.

Il existe aussi une option pour que la lecture démarre automatiquement dès l’ouverture du lecteur. Cette automatisation est pratique pour les personnes qui utilisent systématiquement la synthèse vocale. Sur Mac, cette option se trouve dans les réglages du lecteur, accessible via le petit symbole « i » à côté de l’entrée correspondante.

Apple a pensé à la personnalisation pour rendre l’expérience agréable. En appuyant sur le bouton « AA », vous accédez aux options de mise en forme. Vous pouvez modifier la taille du texte, choisir une police adaptée, ajuster l’espacement des lignes ou encore changer les couleurs et le thème. Ces réglages permettent de réduire la fatigue visuelle et d’adapter l’affichage aux besoins spécifiques de chacun.

Et voilà, vous savez désormais comment utiliser le nouvel outil Accessibility Reader d’Apple. Pour aller plus loin, découvrez aussi tout ce qu’il faut savoir sur le système d’exploitation créatif de Canva !