Canva : tout ce qu’il faut savoir sur son système d’exploitation créatif !

Le jeudi 30 octobre 2025, Canva a entamé une nouvelle ère. En effet, la plateforme de communication visuelle a publié, dans un communiqué, une vaste mise à jour. Plus précisément, Canva a annoncé des nouveautés majeures sous le nom de « système d’exploitation créatif ». Justement, nous allons vous présenter dans ce dossier les nouveautés qui se cachent derrière cette refonte majeure.

Quel est ce système d’exploitation créatif de Canva ?

Attention, contrairement à ce que l’on pourrait croire, le système d’exploitation créatif annoncé par Canva n’est pas un système d’exploitation. Il s’agit, en réalité, d’une suite d’outils marketing et, plus précisément, une collection d’application web intégrées.

En d’autres termes, le système d’exploitation créatif est une plateforme tout-en-un destinée à intégrer l’ensemble des processus de conception visuelle, de la génération d’idées à la publication.

Canva a mis à jour Canva AI, son assistant IA lancé en avril

Canva a effectivement développé son modèle d’IA de conception. Désormais, le modèle génère des designs composés de casques et d’objets modifiables. Par conséquent, contrairement aux générateurs d’images classiques, cette IA produit des visuels modifiables, intégrés dans l’écosystème Canva, ce qui facilite leur déclinaison multisupport.

Creative Operating System : une plateforme intégrant des fonctionnalités de productivité et d’interactivité

Canva a repensé son rôle dans l’univers du design en entreprise avec Creative Operating System. C’est une plateforme unifiée mêlant production visuelle, intelligence artificielle et diffusion de campagnes.

Avec cette nouvelle offre, Canva n’est plus seulement un outil. Il devient une infrastructure centrale destinée à intégrer l’ensemble des processus de conception visuelle, de la génération d’idées à la publication. Par ailleurs, cette nouvelle offre repose sur une refonte de la suite visuelle intégrée.

Concrètement, Canva met l’accent sur la production vidéo avec une nouvelle interface enrichie, avec des outils professionnels. Par exemple, il est possible de faire un montage par glisser-déposer, d’ajouter une voix-off, d’automatiser des transitions, etc. L’éditeur supprime ainsi les allers-retours entre les logiciels, et réduit les délais de production. De plus, l’intégration de ces fonctions dans une interface unifiée permet à des équipes non expertes de produire rapidement du contenu visuel professionnel.

Par ailleurs, il y a la « Visual Suite », qui centralise l’ensemble des outils créatifs dans ce système d’exploitation créatif. Cette suite propose désormais de nombreuses fonctionnalités, comme :

Le module « Design d’emails »

Ce module permet de créer des campagnes d’emailing. Concrètement, il est désormais possible de créer, personnaliser et exporter des emails professionnels alignés sur l’identité visuelle d’une marque. Les créations peuvent être exportées au format HTML et diffusées sur toutes les plateformes d’emailing. Les utilisateurs peuvent également s’aider de l’IA pour concevoir leur campagne.

La création de formulaires

Il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de concevoir des formulaires web adaptés à l’identité visuelle d’une marque. Les informations collectées sont alors automatiquement centralisées et consultables depuis Canva Sheets.

Canva Code accessible dans Sheets

Les utilisateurs peuvent effectivement connecter l’outil de génération de code au tableur de Canva. Cela permet de créer des tableaux de bord, des calculateurs ou encore, des widgets interactifs.

Canva Grow : la suite marketing de Canva

Canva Grow est une nouvelle plateforme qui se présente comme une suite marketing complète. Elle permet, notamment, de créer des publicités avec l’intelligence artificielle et de les publier directement sur les réseaux sociaux de Meta, comme Facebook ou Instagram. De plus, cette plateforme permet d’analyser les plateformes en temps réel et d’optimiser automatiquement en fonction des résultats.

Pour rappel, Canva a racheté l’outil publicitaire « MagicBrief » en début d’année qui alimente Canva Grow. Grâce à cet outil, l’IA de Canva apprend des campagnes marketing précédentes pour améliorer les suivantes.

Affinity devient gratuite

En 2024, Canva a acheté la suite de design pro « Affinity » pour concurrencer Adobe et ses services (Photoshop, Illustrator, InDesign). Désormais, cette suite de design pro est gratuite pour tout le monde et à vie.

Avec tout cela, il semble que Canva soit en train de concevoir une alternative aux traditionnels Adobe, Google Workspace et Microsoft 365. En tout cas, ces nouveautés devraient faciliter les tâches des utilisateurs, autant les particuliers que les professionnels.

Pour aller plus loin, découvrez notre tutoriel sur comment créer des visuels pro avec Canva.