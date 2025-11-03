TEST – XPPen Artist Ultra 16, la tablette graphique 4K OLED qui redéfinit la création

Les tablettes graphiques ont toujours visé la précision. XPPen pousse cette exigence encore plus loin avec la XPPen Artist Ultra 16. Ce modèle haut de gamme associe écran 4K OLED, stylet ultra-sensible et design soigné. Il vise les artistes confirmés comme les curieux qui veulent découvrir le dessin numérique dans des conditions professionnelles. Cette tablette ne se contente pas de suivre la concurrence, elle impose ses propres standards.

Notre avis en bref sur la XPPen Artist Ultra 16

La XPPen Artist Ultra 16 est une réussite technique. Son écran OLED 4K affiche une image d’une clarté impressionnante. Les couleurs sont fidèles et profondes. Le tracé du stylet est d’une précision remarquable, sans latence perceptible. Même sans être illustrateur, on prend plaisir à expérimenter. Le ressenti est fluide, naturel, presque papier. L’ensemble inspire confiance par sa qualité et sa robustesse.

Tout n’est pas parfait. Le support arrière à coller manque de solidité et déçoit sur un produit premium. Les bordures, assez épaisses, nuisent un peu à l’harmonie visuelle. Mais ces limites ne pèsent pas lourd face à la qualité d’affichage et à la richesse des accessoires. Le rapport qualité-prix reste excellent pour un produit aussi complet et bien pensé.

Unboxing de la XPPen Artist Ultra 16

L’emballage de la XPPen Artist Ultra 16 annonce immédiatement la couleur : on est sur du haut de gamme. Le contenu est impressionnant. Deux stylets, un boîtier avec embouts, une télécommande Bluetooth, un gant, un chiffon, un support et plusieurs câbles. Tout est rangé avec soin, prêt à l’emploi. On sent que la marque veut offrir une expérience complète dès la première utilisation.

L’installation est rapide. Les câbles sont bien identifiés et la connexion ne demande aucune manipulation complexe. Le support ACS 16, bien qu’à coller, permet d’ajuster facilement l’inclinaison. Les deux stylets offrent une prise en main immédiate, avec une glisse agréable sur la surface. L’ensemble respire la qualité et la précision. À l’ouverture, la XPPen Artist Ultra 16 impressionne autant par la richesse de son coffret que par le sérieux de sa conception.

Design et ergonomie

La XPPen Artist Ultra 16 impose tout de suite une impression de sérieux. Le châssis en aluminium inspire la solidité et la durabilité. Les finitions sont nettes, sans bavure, avec un soin visible sur chaque bord. Le format 15,6 pouces reste compact malgré la vocation professionnelle du produit. La tablette reste fine, légère, et se transporte facilement dans un sac. Le design est sobre, moderne, et la surface mate limite bien les reflets. Les bordures sont larges, mais elles laissent un espace de repos pour les mains, utile en dessin.

La disposition des boutons et du connecteur est bien pensée. Tout est accessible, sans gêner le geste. Le support arrière, à coller, est la seule fausse note. Il manque de robustesse et semble peu durable. Pourtant, une fois en place, l’ensemble reste stable et agréable à utiliser. Le repose-poignet intégré améliore le confort sur de longues sessions. L’absence de ventilateur rend l’appareil totalement silencieux. On peut dessiner des heures sans aucune gêne. Le design de la XPPen Artist Ultra 16 est fonctionnel avant tout, et cela se ressent à chaque utilisation.

Écran et affichage

L’écran est le cœur de cette tablette, et c’est une vraie réussite. La dalle 4K OLED offre une image d’une finesse impressionnante. Chaque détail ressort avec une clarté parfaite. Les contrastes sont saisissants, grâce à un ratio de 100 000:1. Les noirs sont profonds, les blancs précis, et les couleurs éclatantes. L’étalonnage d’usine est excellent, avec 99 % Adobe RGB, 99 % sRGB et 98 % DCI-P3. Le rendu visuel est d’un réalisme bluffant, sans avoir besoin d’une sonde de calibration.

Interdiction de juger mes talents d’artiste

Le confort visuel est également remarquable. Les reflets sont bien gérés grâce au verre antireflet et au traitement anti-traces. Le 60 Hz assure une fluidité constante, suffisante pour la plupart des usages artistiques. Le dessin est immédiat, sans décalage visible. L’écran réagit vite et offre une surface agréable au toucher. Même pour un amateur, on perçoit le soin apporté à l’expérience. C’est un écran pensé pour le dessin, mais aussi pour la retouche photo et la création vidéo. On prend plaisir à simplement admirer l’image.

Stylets et expérience de dessin

XPPen fournit deux stylets avec la Artist Ultra 16 : le X3 Pro et le X3 Pro Slim. Tous deux offrent une précision exemplaire. Les 16 384 niveaux de pression permettent un contrôle total du trait. La force d’activation minimale de 3 g rend le geste précis, même sur les appuis légers. L’inclinaison à 60° est bien gérée, ce qui facilite l’ombrage et les tracés naturels. Aucun lag perceptible, aucune déconnexion intempestive. Le dessin suit le mouvement avec une fidélité parfaite.

Toujours pas de jugement sur la qualité des dessins

La sensation sur la surface est excellente. La pointe glisse avec une légère résistance, comme sur du papier fin. La texture du verre et le revêtement antiglare créent un contact très naturel. Même sans grande expérience, on retrouve un vrai plaisir à dessiner. Les artistes confirmés apprécieront la constance et la précision du rendu. Le stylet ne nécessite aucune recharge, ce qui évite les interruptions. L’ergonomie générale, la fluidité et la qualité du tracé font de la XPPen Artist Ultra 16 une référence pour la création numérique, du croquis rapide aux travaux professionnels.

Performances et compatibilité

La XPPen Artist Ultra 16 s’adresse avant tout aux créateurs exigeants. La fluidité du tracé et la réactivité de l’écran sont impeccables, même sur les logiciels les plus lourds. Les pilotes se montrent stables et la configuration est rapide, quel que soit le système d’exploitation. La tablette est compatible avec Windows, macOS, Android, ChromeOS et Linux, ce qui la rend très polyvalente. Les connexions USB-C et 3-en-1 garantissent une installation simple, sans adaptateur inutile. L’ensemble fonctionne immédiatement, sans latence ni décalage perceptible.

L’intégration du système X-Touch renforce encore la productivité. Cette solution tactile permet de personnaliser les zones interactives et de gérer les raccourcis directement sur la surface. Le multitouch à dix points fonctionne parfaitement sur Windows et macOS, offrant une vraie sensation de fluidité. Le passage du zoom au déplacement se fait naturellement, sans contrainte. Le travail devient plus intuitif et plus rapide. En dessin, en retouche photo ou en animation, la tablette garde une précision constante et un confort de travail exemplaire.

Autonomie et alimentation

La XPPen Artist Ultra 16 ne possède pas de batterie interne. Elle fonctionne uniquement sur secteur, via son adaptateur 12V 2.5A inclus. Ce choix a l’avantage d’assurer une alimentation stable et une performance constante. Aucun risque de baisse de tension, même lors d’un usage prolongé. La tablette reste silencieuse grâce à son système fanless. Aucun bruit, aucune vibration : uniquement le contact entre la main et la surface. C’est un vrai plus dans un environnement de travail calme ou partagé.

La consommation reste modérée, malgré l’écran 4K OLED. L’appareil chauffe très peu, même après plusieurs heures d’utilisation. On peut donc l’utiliser longtemps sans crainte. Ce fonctionnement fixe n’est pas un défaut ici. C’est un gage de fiabilité et de régularité pour un outil pensé avant tout pour le poste de travail. La stabilité d’alimentation renforce la précision de l’écran et du stylet, rendant chaque session identique à la précédente.

Conclusion : que vaut la XPPen Artist Ultra 16 ?

La XPPen Artist Ultra 16 s’impose comme une référence pour les créateurs numériques. Sa dalle 4K OLED offre un rendu exceptionnel, précis et lumineux. Les deux stylets inclus garantissent une expérience de dessin fluide, naturelle et fidèle. Le calibrage visuel, la compatibilité étendue et la qualité de fabrication confirment le sérieux du produit. Le design est réussi, même si le support collant reste perfectible et les bordures un peu épaisses. À l’usage, la stabilité et le confort compensent largement ces défauts. La tablette s’adresse autant aux professionnels qu’aux passionnés souhaitant s’équiper sérieusement. Pour son tarif, la XPPen Artist Ultra 16 propose un ensemble complet, cohérent et performant. C’est une tablette qui rend la création intuitive, agréable et techniquement irréprochable.

