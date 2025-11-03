Broadpin crée une dynamique positive dans le conseil Oracle mondial

Broadpin révolutionne le conseil en solutions Oracle grâce à une expertise mondiale et locale. Né de l’union de quatre grands spécialistes, ce nouveau groupe veut offrir une gamme de services inédite sur tous les continents.

Une nouvelle ère pour le conseil mondial en solutions Oracle

La naissance de Broadpin a été annoncée lors de la conférence Oracle AI World 2025. Cette marque regroupe des décennies d’expérience dans l’univers Oracle. L’objectif est clair : proposer une expertise complète et reconnue à l’échelle internationale.

L’union stratégique de quatre leaders internationaux

Le projet Broadpin est le fruit de l’intégration de quatre sociétés : PROMATIS, Quistor, Project Partners et PITSS. Chacune était leader sur son marché. Ensemble, elles forment une force mondiale. Quistor était le plus grand partenaire platine Oracle en Europe. PROMATIS excellait dans l’intégration d’applications. Project Partners était référent dans la mise en œuvre d’ERP. Quant à PITSS, sa spécialité était la modernisation des systèmes existants. Cette alliance permet à Broadpin de proposer un service unique, capable d’accompagner des clients partout dans le monde.

Les atouts de Broadpin : expertise globale et locale

Broadpin mise sur la combinaison entre portée mondiale et connaissance locale. Selon le PDG, M. Wijnberg, cette force aide les entreprises à réussir leur transformation numérique. Les experts de Broadpin comprennent les enjeux spécifiques de chaque région. Cette approche personnalisée garantit des résultats concrets, adaptés à chaque entreprise. Broadpin ne se limite pas aux grandes solutions globales. L’entreprise valorise l’accompagnement humain et sur-mesure, clé de la réussite digitale.

Des services Oracle innovants pour accompagner la transformation

Broadpin propose un large éventail de services spécialisés dans l’écosystème Oracle :

Mise en œuvre de solutions ERP et PPM

et PPM Optimisation des processus métier

Intégration de systèmes et transformation digitale

Expertise JD Edwards et Oracle Cloud

et Modernisation des applications existantes

Analyse avancée de données

L’objectif est d’aider chaque entreprise à tirer le meilleur parti de la technologie Oracle, tout en s’appuyant sur l’humain et l’innovation.

En résumé, Broadpin s’impose comme un nouvel acteur incontournable du conseil en solutions Oracle. Grâce à une équipe internationale et à une expertise approfondie, Broadpin accompagne les entreprises vers une transformation numérique réussie, partout dans le monde.

