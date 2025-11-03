Songdo, vitrine de la smart city coréenne – Interview exclusive avec Wonsok Yun, IFEZ

À l’occasion du salon BoomUp 2025, nous avons rencontré Wonsok Yun, commissaire général de l’Incheon Free Economic Zone (IFEZ). L’entretien s’est tenu au cœur de Songdo, une ville futuriste sortie des eaux il y a vingt ans à peine. Aujourd’hui devenue le plus grand modèle de smart city de Corée. Au programme : soutien aux startups, stratégies d’attractivité pour les investisseurs étrangers et ambitions internationales. Une vision claire : faire de Songdo le carrefour mondial de l’innovation urbaine et technologique.

Songdo, laboratoire urbain et tremplin pour les startups

Il y a vingt ans, Songdo n’était qu’un terrain vague sur la mer Jaune. Aujourd’hui, c’est une ville intelligente de 600 hectares, construite de toutes pièces avec un objectif : devenir un modèle mondial de smart city. Dès le départ, la ville a été conçue autour de l’idée de connectivité totale, bien avant que le mot “smart city” ne devienne à la mode. À l’époque, on parlait encore de “ubiquitous city”. Cisco, séduit par le concept, a rejoint le projet dès ses débuts.

C’est dans cette logique que s’inscrit le Startup Park de Songdo, un vaste espace dédié au test de technologies en conditions réelles. “Nous avons conçu cet écosystème pour que les startups puissent prouver la valeur de leurs solutions dans un environnement urbain complet”, explique Wonsok Yun. Les collaborations se multiplient : universités, laboratoires R&D, grandes entreprises, mais aussi agences publiques comme l’office des achats gouvernementaux.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : plus de 2 000 startups accompagnées depuis 5 ans, 916 milliards de wons générés, près de 3 900 emplois créés. En plus de ces résultats, l’IFEZ mise sur des labels technologiques (NEP, NET) qui permettent aux jeunes entreprises d’accéder plus facilement aux marchés publics.

Attirer les investisseurs étrangers : bien plus que des incitations fiscales

L’IFEZ ne se contente pas d’offrir des réductions fiscales pour séduire les entreprises étrangères. Elle leur propose un écosystème complet, pensé pour faciliter leur implantation et leur croissance. Le statut d’entreprise à capitaux étrangers, obtenu dès que 10 % du capital est détenu par un investisseur étranger, donne accès à de nombreux avantages. Comme des terrains vendus à un tiers du prix du marché, locations longues sans loyer initial, accès prioritaire aux infrastructures essentielles (eau, électricité, traitement des déchets…).

Mais c’est surtout l’environnement réglementaire assoupli qui attire. “Nous pouvons modifier les plans d’urbanisme, synchroniser nos investissements avec ceux des industriels et débloquer rapidement les autorisations nécessaires”, précise Wonsok Yun. Cette flexibilité est un vrai levier de compétitivité face aux métropoles voisines.

Autre pilier de l’attractivité : la formation de talents internationaux. Songdo héberge aujourd’hui un campus global regroupant plusieurs universités étrangères, dont NYU, George Mason, et l’université belge de Gand. “Nous voulons combiner recherche, industrie et enseignement supérieur pour créer une vraie synergie”, explique le commissaire. Des collaborations sont en cours avec Stanford, Purdue, Georgia Tech ou encore Johns Hopkins pour installer à Songdo des centres R&D dans l’IA, les biotechnologies ou les semi-conducteurs.

Une stratégie assumée de rayonnement mondial

Pour Wonsok Yun, une évidence : “La Corée est une grande économie, mais son marché intérieur reste limité. Il faut penser global dès le départ.” C’est dans cet esprit qu’a été lancé le programme “Born Global”. Un programme qui aide les startups locales à s’exporter dès leurs premières années. L’IFEZ soutient activement leur participation à des salons comme le CES à Las Vegas. Mais aussi les accompagne dans l’obtention de labels internationaux et développe des réseaux de distribution à l’étranger.

Cette volonté de globalisation s’appuie aussi sur la diaspora coréenne. En marge du BoomUp, l’IFEZ organisait un forum réunissant des investisseurs coréens venus du monde entier. Pour connecter les startups locales à des partenaires d’investissement et de développement international.

Enfin, pour garantir une logistique fluide, l’IFEZ s’est dotée d’infrastructures de niveau mondial. Comme un aéroport international avec zone cargo, chaîne du froid intégrée, nouveau port maritime… Le tout à 30 minutes de Songdo. Cette combinaison entre hub technologique, fiscalité attractive et plateforme logistique fait de Songdo une porte d’entrée stratégique pour toute entreprise étrangère voulant s’implanter en Asie.

Conclusion – Songdo, tremplin global pour l’innovation coréenne

Songdo n’est pas qu’un pari architectural ou un exemple d’urbanisme high-tech. C’est un modèle économique intégré, pensé pour connecter innovation locale et rayonnement global. Grâce à une vision claire et à des outils concrets, l’IFEZ transforme cette ville nouvelle en un hub international pour les startups, les investisseurs et les talents du monde entier. Et comme le résume Wonsok Yun : « Notre ambition, c’est que Songdo devienne un tremplin vers le monde pour toutes les idées à fort potentiel. »