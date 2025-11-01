BoomUp 2025 à Incheon : 3 startups coréennes qui réinventent la robotique, l’accessibilité et l’environnement

Incheon, mégapole en pleine mutation technologique, accueillait cette semaine le BoomUp 2025 au cœur de son Startup Park. Cet événement, dédié aux jeunes pousses les plus prometteuses de Corée, réunissait investisseurs, incubateurs et médias. Ces acteurs avaient un objectif simple : mettre en lumière les innovations concrètes prêtes à transformer notre quotidien. Entre pitchs rythmés et démonstrations en direct, on y découvre un panorama saisissant de la tech coréenne. Cela inclut l’intelligence artificielle, la robotique, l’accessibilité et l’environnement.

Les pitchs en 60 secondes : un aperçu des talents coréens

Sur la scène du BoomUp 2025, six jeunes entreprises ont présenté des projets. Ces projets sont à la croisée de la robotique, de la santé, de l’IA et de la XR. On a découvert Tesollo, fabricant de pinces robotiques biomimétiques, capables de saisir un haltère de 24 kg avec une précision bluffante. À ses côtés, WOW Future’ Tech a montré comment ses drones autonomess’intègrent dans des missions de surveillance environnementale. Du côté de la santé, CAIMI développe un outil de diagnostic assisté par IA pour détecter les lésions du système digestif en temps réel, pendant une endoscopie.

On retient aussi Rivo, dont le clavier intelligent redonne une vraie autonomie numérique aux personnes malvoyantes. L’entreprise Neurosense mise sur l’AIoT embarqué pour prédire les pannes industrielles avec des capteurs intelligents. Enfin, PlanOnMars veut démocratiser la création de contenu XR pour les professionnels. Un programme dense, mais révélateur du potentiel de l’innovation made in Korea. Comme le résumait un des organisateurs : « Ici, on ne parle pas de concepts. On parle de solutions prêtes à entrer sur le marché. »

Trois pépites à découvrir dans les allées du salon

Tesollo : la main robotique qui veut remplacer la vôtre

Parmi les démonstrations les plus impressionnantes du salon, Tesollo a présenté son gripper robotisé DG5F, une main articulée conçue pour imiter les mouvements humains. Grâce à ses cinq doigts multi-articulés, cette pince peut effectuer des tâches complexes. Ces tâches sont souvent impossibles pour les systèmes industriels classiques. Déjà en test chez Kia, le robot est capable d’assurer la manipulation de portes automobiles de différents modèles. Il parvient à le faire sans reconfiguration.

Plus qu’un simple accessoire de robot, le gripper de Tesollo incarne une nouvelle approche de l’automatisation souple. « Notre gripper peut soulever un haltère de 24 kg tout en imitant le mouvement d’une main humaine », expliquait fièrement Kim Sunmyung, directeur R&D de l’entreprise. C’est une technologie qui intéresse déjà le secteur de la robotique humanoïde. Elle est promise à la logistique, l’assemblage électronique ou encore les services à la personne. À suivre de très près. Site web.

WOW Future’ Tech : des drones contre les pollutions invisibles

Chez WOW Future’ Tech, le drone n’est plus un gadget volant mais un outil environnemental et logistique. Leur produit phare, AirSense, est capable de mesurer en temps réel neuf types de polluants atmosphériques. Utilisé actuellement à Incheon pour détecter les émissions d’odeurs dans des zones industrielles sensibles, ce drone embarque une station mobile. Il dispose aussi d’un système de transmission 5G pour le traitement instantané des données.

Mais ce n’est pas tout. L’entreprise développe aussi un drone fabriqué à partir de matériaux recyclés comme du carton ou du plastique. C’est une solution pensée pour des usages en zones de conflits ou en urgence environnementale. « Avec un coût de production réduit à 150 000 won, nous offrons une alternative durable et réactive pour les missions critiques », affirme Kim Moon-Ju, fondateur de la startup. Une innovation aussi pragmatique qu’indispensable à l’heure du dérèglement climatique. Site web.

Rivo : quand l’accessibilité devient mobile

Rivo s’attaque à un défi majeur : rendre le smartphone réellement utilisable pour les personnes malvoyantes. Leur solution ? Un clavier physique Bluetooth, compact et discret, qui permet de piloter un téléphone à l’aveugle. Conçu comme une télécommande à boutons, il évite le casse-tête des écrans tactiles lisses, peu adaptés à une navigation sans repères visuels.

Mais Rivo ne s’arrête pas là. L’équipe travaille avec plusieurs municipalités pour intégrer sa solution à l’écosystème des mobilités accessibles. Par exemple, le clavier peut déclencher à distance un feu sonore pour traverser la rue ou interagir avec des objets connectés publics. « On veut que nos utilisateurs puissent se déplacer et interagir librement, sans dépendre d’un tiers », souligne Ahn Jae-Woo, fondateur de la startup. Une approche inclusive qui pourrait bien faire école au-delà de la Corée. Site web.

BoomUp 2025 confirme l’essor des startups coréennes sur la scène tech mondiale

Avec ses pitchs millimétrés et ses démonstrations immersives, BoomUp 2025 confirme le rôle croissant de la Corée du Sud comme laboratoire de l’innovation technologique. Cette fois, ce n’est pas seulement la qualité des prototypes qui impressionne. C’est aussi la volonté des startups de répondre à des besoins concrets, qu’ils soient industriels, environnementaux ou sociétaux.

Entre robotique avancée, accessibilité numérique et drones intelligents, l’édition 2025 du salon montre une chose claire : l’avenir se dessine en Corée, et il s’exporte déjà. Chez Le Café du Geek, on repart avec trois coups de cœur… et l’envie d’y revenir l’année prochaine.