5 raisons de jouer (ou pas) à WWE 2K25

WWE 2K25 poursuit la reconstruction de la licence entamée avec WWE 2K22. Après l’échec cuisant de l’épisode 2K20, Visual Concepts et 2K ont remis à plat le moteur, les animations et les modes de jeu. Cette édition 2025 mise sur la densité : plus de contenu, plus de variété, et une volonté d’en faire le jeu de catch le plus complet du marché. Le roster dépasse les 200 superstars, les modes sont nombreux, et le gameplay a encore gagné en fluidité. Mais derrière l’abondance, des failles demeurent : un moteur fatigué, une IA problématique, et une expérience solo loin d’être convaincante. Voici donc cinq raisons de jouer – ou pas – à WWE 2K25.

Raison 1 (Pour) : un contenu colossal qui ravira les fans de catch

WWE 2K25 est une boîte à outils géante pour passionnés. Le roster est immense. Il couvre toutes les générations : Raw, SmackDown, NXT, légendes de la WWE… plus de 200 catcheurs sont modélisés, avec leurs animations d’entrée et mouvements spécifiques. Les types de match sont variés : Royal Rumble à 30, TLC, Hell in a Cell, tournois éliminatoires, matchs à 8. Chaque format a ses règles, ses animations et ses arènes dédiées. Les tournois sous licence officielle ajoutent une touche authentique bienvenue.

Les modes sont nombreux. Showcase revient avec un focus sur The Rock. MyRISE propose deux carrières séparées selon le genre. MyGM ajoute un peu de tactique. Universe reste le bac à sable ultime pour les bookers en herbe. Et MyFACTION, avec ses cartes à collectionner, apporte une autre couche de progression. Les outils de création restent parmi les meilleurs du genre. Catcheurs, ceintures, arènes, vidéos d’entrée… tout peut être partagé via une communauté très active. Les possibilités sont immenses. Pour les fans qui aiment personnaliser, simuler ou refaire l’histoire, c’est un terrain de jeu sans fin.

Raison 2 (Pour) : une jouabilité plus fluide et accessible que jamais

Depuis WWE 2K22, la série a évolué vers un gameplay plus fluide, plus lisible, et mieux rythmé. WWE 2K25 confirme cette progression. Les animations sont plus cohérentes. Les prises s’enchaînent mieux. Les finishers sont bien intégrés. Le rythme des matchs varie selon le gabarit des catcheurs : tactique au sol, explosif en l’air, brutal avec les poids lourds.

La prise en main est simple. Coups légers, coups forts, prises, contres… les commandes sont intuitives. Les contres sont plus lisibles, les parades plus justes. La gestion du momentum et de l’endurance renforce la stratégie en cours de match. Chaque superstar a son style. Les high flyers enchaînent les sauts spectaculaires. Les colosses privilégient la domination physique. Le résultat est lisible, agréable à prendre en main, même pour un débutant.

En multijoueur local ou en ligne, les matchs sont dynamiques. On retrouve des affrontements tendus, parfois spectaculaires. En solo, c’est une autre histoire…

Raison 3 (Pour) : des modes nombreux et bien structurés pour prolonger l’expérience

Tous les modes ne se valent pas, mais leur diversité est un vrai atout. Showcase rejoue la carrière de The Rock. MyRISE propose deux histoires différentes. La campagne masculine est nerveuse. La campagne féminine mieux écrite. MyGM progresse doucement. Il y a plus de catcheurs, une meilleure gestion des blessures, et des saisons plus vivantes. Ce n’est pas un mode stratégique profond, mais il amuse. MyFACTION plaît à ceux qui aiment collectionner. Il reste un mode à part, mais bien conçu, avec des cartes, des missions, et une progression cohérente. Les microtransactions existent, mais ne bloquent rien. On peut jouer sans dépenser. Le mode Universe est toujours là. Libre, riche, mais rigide. Il parle aux connaisseurs. Son potentiel est grand, mais sa mise en scène stagne.

Malgré ces limites, le jeu offre un cadre solide pour jouer longtemps. Aucun mode ne révolutionne l’expérience, mais l’ensemble est généreux.

Raison 4 (Contre) : un solo figé par une IA dépassée

WWE 2K25 souffre des mêmes failles que ses prédécesseurs. L’intelligence artificielle est à la peine. En solo, les adversaires sont trop passifs. Ils répètent les mêmes mouvements, peinent à contrer, et manquent d’adaptation. Les matchs deviennent vite prévisibles. L’IA ne réagit pas à votre style. Elle ne pousse pas à varier votre approche. Pire, elle freine l’impact de certains modes, comme MyGM ou Universe, où les interactions manquent de profondeur.

Même les moments scénarisés, comme dans MyRISE, sont affaiblis par des comportements absurdes. L’adversaire vous laisse enchaîner des combos sans broncher. Les prises ne sont pas suivies. Le match devient une formalité. En multijoueur, le jeu reprend vie.

Raison 5 (Contre) : un moteur en fin de vie, entre bugs et collisions ratées

Techniquement, WWE 2K25 progresse… à petits pas. Visuellement, certaines superstars sont très bien modélisées. Les arènes officielles sont spectaculaires. L’ambiance sonore est fidèle, les musiques et entrées bien rendues. Mais le moteur atteint ses limites. Certains catcheurs secondaires ont des visages figés. Des animations se bloquent. Des bugs visuels polluent l’action.

Les collisions sont un vrai problème. Bras qui traversent les torses, tables qui explosent sans contact, personnages qui glissent… Ces erreurs cassent l’immersion. Les matchs à plusieurs sont les plus touchés. Dès que l’action se densifie, le jeu sature. Les repères visuels manquent. L’arbitrage reste décoratif. Certains finishers cassent même la fluidité du combat. C’est frustrant. Surtout quand l’habillage est si réussi. Le moteur ne suit plus. Et tant qu’il ne sera pas remplacé, la série plafonnera.

