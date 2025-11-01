Precisely Automate Evolve facilite avec succès la migration SAP

La modernisation des systèmes SAP reste un défi pour de nombreuses entreprises. La migration vers SAP S/4HANA s’impose avant l’échéance de 2027. Beaucoup se retrouvent avec des environnements hybrides, difficiles à gérer et à automatiser. Pour répondre à ce besoin, Precisely présente des innovations avec sa plateforme Automate Evolve, qui simplifie la transition, la conformité et l’automatisation des workflows.

Nouvelles fonctionnalités pour une gestion SAP hybride simplifiée

La nouvelle version d’Automate Evolve apporte des capacités d’automatisation avancées sur SAP Fiori et SAP GUI pour HTML. Ainsi, les entreprises bénéficient d’une gestion centralisée de leurs processus, même dans un environnement SAP hybride. Les mises à jour offrent plus de cohérence, réduisent les efforts manuels et facilitent le respect des réglementations comme SOX.

Automate Evolve : unifier workflows sur SAP Fiori et SAP GUI

Grâce à l’intégration de toutes les interfaces SAP (ECC, S/4HANA, Fiori, GUI pour HTML), Automate Evolve permet de :

Centraliser l’automatisation sur une seule plateforme

Faciliter la migration entre SAP ECC et S/4HANA

Renforcer la conformité des processus métiers

Harmoniser les expériences utilisateurs

Cette approche no-code/low-code favorise l’adoption de l’automatisation, sans complexité technique.

Avantages clés de la plateforme d’automatisation Precisely

Precisely Automate Evolve répond aux défis de la modernisation :

Réduction des personnalisations internes, selon les meilleures pratiques SAP Automatisation gouvernée pour tous les workflows, sur toutes les interfaces Transparence et contrôle, essentiels pour l’auditabilité Flexibilité pour suivre l’évolution des technologies SAP

Avec une solution unique, il devient plus simple pour les organisations de rester compétitives et conformes.

En conclusion, Precisely Automate Evolve apporte une réponse concrète à la gestion des environnements SAP complexes. Grâce à ses nouvelles fonctionnalités, la transition vers SAP S/4HANA devient plus fluide, plus sûre et plus rapide. Les entreprises disposent enfin d’une solution d’automatisation adaptée à leurs enjeux présents et futurs.

