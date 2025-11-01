NBA The Run : le basket de rue est de retour !

Imaginez NBA Street, mais en mieux. Eh oui ! La NBA fait son grand come-back sur le playground avec son lot de moves spectaculaires. Avec NBA The Run, un nouveau jeu de basket 3v3, l’esprit des classiques NBA Street et NBA Jam renaît dans un format moderne, dynamique et résolument tourné vers le multijoueur en ligne. Bonus : tous vos stars NBA préférés seront dedans.

Voir aussi : Quantic Dream (Heavy Rain, Detroit: Become Human) dévoile Spellcasters Chronicles, un MOBA à la sauce League of Legends

Un vent de nostalgie souffle sur les playgrounds avec NBA The Run

Annoncé le 29 octobre dernier, NBA The Run marque le retour tant attendu du basket arcade, un genre longtemps éclipsé par les simulations ultra-réalistes. Développé par Play by Play Studios en partenariat avec la NBA et la NBPA, le jeu promet une expérience spectaculaire, nerveuse mais surtout accessible. Loin des exécutions complexes de NBA 2K, place ici au pur plaisir du dribble et du dunk.

Prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S pour une sortie en 2026, NBA The Run mise sur des matchs 3 contre 3 ultra-rapides où tout est permis. Tel NBA Street, on aura droit aux fameuses passes aériennes, blocs surpuissants, combos de mouvements avec des effets visuels à en mettre plein les yeux.

Des terrains emblématiques de Venice Beach aux ruelles animées de Manille, le jeu mettra en scène une variété d’environnements inspirés du streetball international. Chaque lieu aura sa propre ambiance et ses règles spéciales, renforçant l’esprit “playground” cher aux fans des années 2000. Le titre proposera également des tournois à élimination, baptisés Knockout Tournaments. Dans ce mode, les équipes s’affrontent dans des formats thématiques tels que Dunkfest ou Speed Round.

Si NBA The Run assume un style rétro, il s’appuie sur une technologie moderne. Le jeu intégrera un rollback netcode, gage de fluidité pour les affrontements en ligne. Il prendra également en charge le cross-play entre plateformes.

Derrière ce projet, on retrouve d’anciens développeurs d’EA Sports, notamment ceux ayant travaillé sur NBA Street. Leur objectif : ressusciter l’esprit arcade tout en profitant de la puissance des machines actuelles.

Ci-dessous le trailer de présentation du jeu :