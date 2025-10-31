Team 17 annonce Silver Pines un Metroidvania horrifique en 2.5D à la sauce David Lynch

Les jeux indés ont eu le vent en poupe ces dernières semaines ! Cette fois, c’est au tour de Team17 et le studio indépendant Wych Elm de dévoiler Silver Pines, un Metroidvania en 2.5D teinté de survival horror et d’influences à la David Lynch. La bande-annonce à l’atmosphère oppressante du jeu en dit déjà long sur ce qu’on aura affaire…

Silver Pines : de la musique, de l’enquête…et de l’horreur

Silver Pines met les joueurs dans la peau de Red Walker, un détective privé envoyé dans la petite ville isolée de Silver Pines. Sa mission : retrouver Eddie Velvet, un musicien disparu dans de mystérieuses circonstances. Très vite, l’enquête bascule dans le surnaturel : visions cauchemardesques, habitants aux comportements étranges, réalité qui se déforme… Tout semble pointer vers un récit volontairement ambigu où la frontière entre rêve et folie s’efface.

Cette approche narrative à la David Lynch promet déjà une aventure où chaque détail visuel et sonore nourrit le malaise. La direction artistique joue sur des lumières néon, des décors délavés et une bande-son envoûtante pour créer une tension constante.

Voyez par vous-même :

Côté mécanique, Silver Pines reprend les bases du Metroidvania classique. On a de l’exploration non linéaire, déblocage progressif de zones et combats contre des zombies. En ajoutant une forte dimension survival, le jeu oblige le joueur à gérer ses ressources, résoudre des énigmes environnementales et interagir avec des éléments destructibles pour progresser.

Les développeurs évoquent également une physique réactive et une approche “immersive” du décor. Briser des portes, éteindre des lumières ou détourner des objets pourrait alors influer fortement sur la survie du héros.

Une sortie très attendue en 2026

Team17 n’en est pas à son premier coup d’essai dans la scène indépendante, avec ses jeux comme Overcooked ou Hell Let Loose. Néanmoins, avec Silver Pines, le studio semble viser un ton plus mature et cinématographique. Le jeu sera disponible courant 2026, sans date précise encore pour le moment.