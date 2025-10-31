xTool F2 : une avancée impressionnante pour la gravure laser portable

Le marché de la gravure laser prend un nouveau tournant avec le lancement du xTool F2. Ce tout nouveau graveur double laser portable marque une avancée significative pour les créateurs et petites entreprises. Alliant intelligence artificielle et puissance brute, il promet de révolutionner la personnalisation et la production sur mesure.

Innovations technologiques du xTool F2 pour la gravure laser

Le xTool F2 s’appuie sur la technologie laser double avec une diode de 15 W et un laser infrarouge de 5 W. Cette combinaison permet de graver ou découper une vaste gamme de matériaux. Grâce à la technologie Galvo, la résolution atteint 8K pour des détails précis et nets sur chaque création. De plus, le F2 coupe le bois et l’acrylique en moins de passes, ce qui minimise le temps de production et le gaspillage.

Fonctionnalités d’intelligence artificielle embarquées

Ce graveur se démarque aussi par l’intégration de AImake, le premier assistant de fabrication alimenté par IA. Ce partenaire intelligent guide l’utilisateur du design à la production. Il offre :

Des modèles créatifs variés, alimentés par les meilleures IA disponibles

Une reconnaissance automatique des objets à graver, qu’ils soient réguliers ou irréguliers

Une sélection et adaptation du modèle de gravure optimal en temps réel

Tout cela accélère la réalisation de projets uniques, même pour les novices.

Portabilité et sécurité : une solution idéale pour les créateurs

Avec son design léger et sa mallette de transport, le xTool F2 s’emporte partout. Il est idéal lors d’expositions, de mariages ou d’événements personnalisés. Sa structure fermée et son détecteur de flammes, basé sur l’IA, garantissent une utilisation en toute sécurité à l’intérieur. De plus, la caméra intégrée 50 MP apporte une vue ultra claire de la zone de travail, assurant une précision d’alignement inégalée.

En résumé, le xTool F2 révolutionne le monde de la gravure laser portable. Il combine innovations technologiques, intelligence artificielle et portabilité. Cette solution offre une expérience créative enrichissante, permettant à chaque utilisateur de concrétiser ses idées simplement et rapidement. Les créateurs et entrepreneurs peuvent désormais voir plus grand, peu importe où ils se trouvent.

