Avatar Legends: The Fighting Game dévoile ses premières images de gameplay et l’arrivée de son alpha fermée

Il y a une semaine, Gameplay Group International a enfin confirmé l’arrivée d’Avatar Legends: The Fighting Game, adaptation en jeu de combat 2D inspirée des univers de Avatar: The Last Airbender et The Legend of Korra. Et, pas plus tard qu’hier, le studio revient pour dévoiler le gameplay et une alpha fermée, afin de faire découvrir aux joueurs le mécanisme du jeu. Voici tout ce que l’on sait à ce stade.

Avatar Legends: The Fighting Game, un hommage aux séries originales

Le 28 octobre dans la soirée, Evo et le nouvel ambassadeur de la communauté Avatar Justin Wong ont dévoilé un premier aperçu du gameplay d’Avatar Legends: The Fighting Game. Cette dernière met en scène Aang affrontant sa successeure, Korra. Nous pouvons également voir un combat entre Aang et Zuko, ainsi qu’entre Korra et Zuko. Au total, on a environ une minute de contenu.

Gameplay Group International a également dévoiléle lancement d’une phase d’alpha fermée pour Avatar Legends: The Fighting Game. Si aucune date précise n’a encore été communiquée, le studio a confirmé que cette première étape de test permettra à un nombre limité de joueurs de découvrir le cœur du gameplay, basé sur des affrontements en un contre un. Les inscriptions et conditions d’accès n’ont pas encore été détaillées, mais la communication officielle promet une ouverture “prochaine”.

Vous pouvez voir la bande-annonce de révélation dans la vidéo ci-dessous :

Pour cette phase de test, quatre combattants seront disponibles : Aang, Korra, Katara et Zuko. Les premières vidéos de gameplay diffusées montrent un système de combat nerveux, des combos aériens et la possibilité d’activer l’État d’Avatar, un mode spécial boostant temporairement la puissance du personnage. Korra semble également disposer d’une sorte de mécanisme d’esquive. Toutefois, on ne sait pas encore s’il s’agit d’une capacité qui lui est propre ou d’un mécanisme universel à l’ensemble des personnages.

Côté esthétique, le jeu opte pour une direction artistique en 2D dessinée à la main, fidèle au style des séries animées produites par Nickelodeon. Le studio insiste sur le soin porté aux détails, notamment aux transitions entre attaques physiques et éléments maîtrisés (feu, eau, air, terre).

Avatar Legends: The Fighting Game devrait sortir en 2026. Les plateformes restent pour le moment inconnues.