DJI ROMO, la solution innovante pour un ménage impeccable

Le monde de l’entretien domestique évolue avec DJI ROMO. Ce nouveau robot aspirateur promet de réinventer le nettoyage grâce à une technologie venue tout droit de l’univers des drones. Découvrons pourquoi il pourrait bien devenir l’allié indispensable de votre maison.

Technologie drone et navigation intelligente pour un nettoyage précis

DJI ROMO se distingue grâce à l’intégration de technologies issues des drones. Sa détection d’obstacles au millimètre permet d’éviter même les plus petits objets, comme des câbles ou des cartes à jouer. Grâce à des capteurs LiDAR et des caméras fisheye, il navigue habilement, même sous les meubles bas. Son intelligence artificielle analyse chaque pièce pour éviter les angles morts. Ainsi, aucun recoin ne lui échappe, même en faible luminosité.

Des performances d’aspiration et d’entretien sans compromis

Les performances de DJI ROMO sont impressionnantes. Son moteur puissant offre une aspiration pouvant atteindre 25 000 pascals. Il adapte sa force selon la nature des débris, des poils d’animaux jusqu’à la litière ou la poussière fine. L’appareil adapte également la vitesse de sa brosse latérale pour ne rien disperser. Pour le lavage, il ajuste l’humidité de la serpillière à chaque zone, même en cas de taches tenaces dans la cuisine. Un système d’auto-nettoyage prend en charge l’entretien, libérant l’utilisateur de toute contrainte.

Des fonctionnalités avancées pour une maison propre et connectée

DJI ROMO propose de vrais atouts pour une maison propre et saine. Il dispose de bras extensibles pour atteindre les coins difficiles. Un compartiment spécial permet de diffuser un désodorisant ou une solution nettoyante adaptée à chaque pièce. L’application DJI Home permet un contrôle simple et une personnalisation des routines. Vous pouvez lancer un nettoyage ciblé d’un simple geste, suivre l’état du robot ou recevoir des alertes. Enfin, la confidentialité est assurée grâce à un accès sécurisé et des données chiffrées lors de l’utilisation de la caméra intégrée.

Avec DJI ROMO, l’entretien de la maison devient un plaisir grâce à une technologie innovante, des performances exceptionnelles et une expérience utilisateur pensée pour le quotidien. Sa station de base autonettoyante et ses nombreux accessoires font de lui une solution fiable et rapide pour tous ceux qui veulent profiter d’une maison propre sans effort.

