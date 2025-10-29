PlayStation dévoile son action-RPG chinois Loulan: The Cursed Sand 

Dans un désert maudit où le sable garde la mémoire des morts, un guerrier oublié s’éveille. Loulan: The Cursed Sand, le nouveau projet du studio chinois ChillyRoom, s’est dévoilé le 27 octobre 2025 sur le blog officiel de PlayStation. Soutenu par le programme China Hero Project de Sony, le jeu s’inscrit dans le genre action-RPG, avec une histoire mêlant mythe et magie. On fait le point.

Loulan: The Cursed Sand, un mythe, du désert et beaucoup de sable

Le royaume de Loulan, cité disparue de la Route de la Soie, renaît sous une forme aussi poétique que sinistre. Le joueur incarne le “Cursed Sand”, un ancien garde royal ramené à la vie par une force surnaturelle. Son but : retrouver sa princesse disparue et lever la malédiction qui consume son corps et ses terres.

L’univers s’inspire directement de découvertes archéologiques réelles, notamment celle de la mystérieuse princesse Xiaohe. Cette dernière aurait même influencé le récit et l’identité visuelle du jeu. À travers les dunes mouvantes, les ruines antiques et les rivières de sable, Loulan: The Cursed Sand promet une odyssée mystique où chaque grain de sable raconte une légende oubliée.

Côté gameplay, le cœur du jeu repose sur un système de combat fondé sur la dualité. Le protagoniste peut alterner entre deux formes :

La forme Sable . Symbole d’équilibre et de fluidité, le guerrier combat enveloppé d’un manteau doré.

. Symbole d’équilibre et de fluidité, le guerrier combat enveloppé d’un manteau doré. La forme Os. Plus brutale, cette forme permet au joueur de libérer le sable pour forger une immense épée, privilégiant la puissance et les affrontements de masse.

Les développeurs promettent des combats réalistes et nerveux, mêlant affrontements contre des hordes d’ennemis et duels contre des boss titanesques. Le sable ne sert pas qu’à frapper : il devient aussi un outil d’exploration et de résolution d’énigmes, renforçant la cohérence entre narration et gameplay.

Une vision artistique soutenue par Sony

Avec seulement seize développeurs, ChillyRoom s’impose comme l’un des visages montants du jeu vidéo chinois. Leur intégration au China Hero Project — initiative de Sony pour soutenir les talents émergents — montre l’ambition de faire de Loulan: The Cursed Sand un titre vitrine pour la scène asiatique indépendante.

Loulan: The Cursed Sand sera disponible en exclusivité sur PlayStation 5, sans date de sortie pour le moment. En attendant les prochaines annonces, appréciez le trailer de présentation du jeu :