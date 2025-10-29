Test – Roborock H60 Ultra : Pour un ménage simplifié

Roborock continue d’étendre son empire du nettoyage avec un nouveau venu, le H60 Ultra, un aspirateur-balai sans fil haut de gamme qui cherche à offrir le meilleur des deux mondes : puissance, confort et design intelligent. Après ses robots-aspirateurs ultra performants, la marque s’attaque à un format plus classique, mais avec la même ambition : simplifier la corvée du ménage tout en gardant un vrai sens du détail.

Un design premium et des finitions impeccables

Dès la sortie du carton, le Roborock H60 Ultra impose une impression de qualité. L’appareil respire le haut de gamme, avec une conception robuste et un équilibre parfait entre puissance et maniabilité. Son tube articulé est sans doute l’une de ses meilleures idées : il se plie pour permettre d’aspirer sous les meubles sans se baisser. Un geste simple, mais qui change vraiment la manière de nettoyer.

L’ensemble est à la fois élégant et sobre, typique de Roborock, avec des matériaux solides et une finition irréprochable. Sur la poignée, un écran LED affiche en temps réel le niveau de batterie, le mode d’aspiration et les alertes d’entretien. C’est propre, lisible et bien intégré. L’appareil reste léger à l’usage, autour de 1,7 kg en main, ce qui rend les sessions longues beaucoup plus agréables.

Autre détail bien vu : la brosse principale est équipée d’une lumière verte qui éclaire la poussière invisible à l’œil nu. On découvre alors, souvent avec stupeur, que le sol n’était pas si propre qu’on le pensait. C’est efficace et presque ludique, un peu comme si Roborock nous offrait une vision de super-héros contre les micro-poussières.

Une puissance d’aspiration à la hauteur

Sous le capot, le Roborock H60 Ultra délivre jusqu’à 210 Air Watts de puissance, un chiffre digne des meilleurs modèles du marché. Et cette puissance ne se limite pas aux promesses : sur les sols durs, le nettoyage est impeccable dès le premier passage. Les miettes, la poussière fine, les cheveux ou les poils d’animaux sont avalés sans broncher.

Sur les tapis et moquettes, le résultat reste très bon. Le moteur conserve une puissance constante, et la brosse motorisée s’adapte bien aux surfaces plus denses. En mode « Max », il déloge la saleté incrustée sans effort. Roborock a également intégré un système de filtration en cinq étapes, capable de retenir 99,95 % des particules jusqu’à 0,3 micron. L’air rejeté est donc propre, sans allergènes, ce qui en fait un allié de choix pour les foyers sensibles.

La brosse anti-enroulement fait aussi un excellent travail. Grâce à sa forme en dents de requin et son rouleau hybride, les cheveux et poils s’enroulent beaucoup moins qu’avec les modèles classiques. Là encore, Roborock montre son savoir-faire : on passe moins de temps à nettoyer l’appareil, et plus à l’utiliser.

Autonomie et entretien : de bons compromis

L’autonomie annoncée atteint jusqu’à 90 minutes, mais soyons honnêtes : c’est uniquement en mode éco. En pratique, sur un usage mixte entre puissance moyenne et forte, on tourne autour de 25 à 30 minutes. En mode maximal, l’autonomie descend à une dizaine de minutes, une valeur classique pour cette puissance. La recharge complète prend environ trois heures.

Le bac à poussière, d’une capacité de 0,44 L, se vide facilement, mais il n’est pas le plus pratique du marché. Il faut parfois un peu manipuler le couvercle pour éviter que la poussière ne s’échappe. Rien de dramatique, mais sur un produit de cette gamme, on aurait aimé un mécanisme plus fluide.

Ergonomie et confort d’utilisation

Le H60 Ultra se distingue surtout par sa maniabilité. Grâce à son tube articulé, il se faufile sous les lits et les canapés sans effort. Sa tête pivote à 180°, et la brosse glisse facilement, même sur les tapis épais. L’écran d’information est bien visible, la prise en main naturelle, et le bruit reste contenu, même à pleine puissance.

On apprécie également les accessoires fournis : une mini-brosse motorisée pour les tissus ou les poils d’animaux, un suceur plat pour les recoins et une brosse deux-en-un pour les surfaces délicates. Le tout se range aisément.

Quelques limites à garder en tête

Malgré ses nombreuses qualités, le Roborock H60 Ultra n’est pas exempt de défauts. L’absence d’un mode automatique de détection de sol se fait sentir : il faut changer manuellement la puissance selon la surface. L’autonomie en mode maximal reste courte.

Enfin, si le tube pliable est une excellente idée, il aurait gagné à être légèrement plus fluide dans son articulation : il faut parfois forcer un peu pour le plier ou le redresser, ce qui casse légèrement la fluidité d’usage.

Conclusion sur le Roborock H60 Ultra

Avec le H60 Ultra, Roborock signe un aspirateur-balai abouti et performant. L’appareil séduit par sa puissance, sa maniabilité et ses petits détails bien pensés, comme la lumière verte anti-poussière ou la brosse anti-enroulement. Il n’est pas parfait, surtout sur l’autonomie et le prix, mais il prouve que la marque sait désormais rivaliser avec les meilleurs acteurs du segment.

C’est un aspirateur qui fait tout, ou presque : puissant, élégant, agréable à utiliser et conçu pour durer. Si vous cherchez un modèle sans fil haut de gamme, capable de remplacer un aspirateur traîneau tout en gardant la praticité d’un balai, le Roborock H60 Ultra mérite clairement sa place dans votre salon.

