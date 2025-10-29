Project TAL : l’action-RPG coréen se dévoile dans une bande-annonce spectaculaire

Le 27 octobre dans la soirée, le studio MADENGINE et WEMADE MAX ont dévoilé Project TAL, un action-RPG solo en monde ouvert inspiré des mythes et légendes de Corée. Attendu pour 2027 sur PC et consoles, le titre impressionne déjà par sa direction artistique et son gameplay nerveux. Encore une pépite tout droit de l’Asie…on vous dit tout ci-dessous.

Project TAL, une nouvelle direction pour WEMADE MAX

Après la Chine, c’est autour de la Corée d’apposer ses premiers pas dans le marché des RPG AAA. Lors de la dernière semaine d’octobre 2025, WEMADE MAX, en collaboration avec le studio sud-coréen MADENGINE, a levé le voile sur Project TAL. Le projet, décrit comme un jeu AAA solo en monde ouvert, s’appuie sur un univers profondément ancré dans la mythologie coréenne. D’après les premiers éléments officiels, Project TAL sortira en 2027 sur PC et consoles. La version PlayStation 5 est déjà confirmée via la diffusion du trailer sur la chaîne officielle PlayStation.

Cette première bande-annonce, d’une intensité visuelle saisissante, donne le ton. On y découvre des environnements variés, oscillant entre villages brumeux, forêts mystiques et champs de bataille dévastés. Le joueur y affronte des créatures colossales inspirées du folklore coréen : masques vivants, monstres cracheurs de feu ou esprits géants.

Vous pouvez voir la bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :

Le jeu marque également une nouvelle étape pour WEMADE MAX, principalement connu jusqu’ici pour ses productions mobiles. Pour Project TAL, les développeurs promettent un système de combat dynamique fondé sur la tactique et la coopération. Le joueur évolue avec des compagnons PNJ aux rôles distincts, comprenant mêlée, magie, distance ou soutien. Une mécanique inédite permettrait même d’escalader les grandes créatures pour les frapper à des points faibles précis, façon Shadow of the Colossus.

Bien qu’encore entouré de mystère, Project TAL s’impose déjà comme l’un des projets sud-coréens les plus prometteurs à venir. Si le résultat final est à la hauteur de cette première impression, le jeu pourrait avoir sa place dans le panthéon des RPG made in Asia.