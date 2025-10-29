Révolutionnaire et rassurant : U-Scan transforme la santé à domicile

Withings fait un pas de géant dans le domaine de la santé connectée. La marque française dévoile U-Scan, un laboratoire d’analyse d’urine à domicile qui se veut aussi discret que révolutionnaire. Cet outil se glisse directement dans vos toilettes. Il veut transformer un simple geste du quotidien en allié santé avec le dispositif U-Scan.

U-Scan : l’analyse médicale, sans rendez-vous et à la maison

Avec U-Scan, Withings ouvre la voie à une nouvelle catégorie de suivi santé personnel. Au cœur du dispositif, un lecteur intelligent et des cartouches interchangeables assurent la collecte et l’analyse de votre urine. Dès le lancement, deux premières cartouches voient le jour :

Nutrio pour le suivi nutritionnel

pour le suivi nutritionnel Calci pour surveiller la santé rénale

Finies les analyses ponctuelles au laboratoire. U-Scan promet un suivi continu et automatisé, sans effort quotidien de la part de l’utilisateur. Par ailleurs, les données remontent directement sur l’application Withings+, qui analyse, traduit et conseille.

Nutrio et Calci : cap sur la bio-quantification préventive

La cartouche Nutrio cible les biomarqueurs clés pour mieux comprendre l’impact de l’alimentation, l’hydratation ou encore la gestion du stress sur votre organisme. Elle mesure le pH urinaire (acido-basicité), la densité urinaire (HydroStatus), les cétones (pour jauger la combustion des graisses) et la vitamine C. Résultat ? Vous suivez en temps réel l’effet de vos choix nutritionnels. Également, vous ajustez selon les recommandations proposées, rejoignant ainsi le concept innovant de U-Scan.

Pour ceux sujets aux calculs rénaux, la cartouche Calci surveille le calcium urinaire, le pH et l’HydroStatus. Elle détecte ainsi les signaux avant-coureurs d’un excès de calcium ou d’une déshydratation, permettant une action préventive. Mieux encore, le suivi quotidien aide à éviter les crises douloureuses. Il aide aussi à ajuster sa routine en toute autonomie avec U-Scan.

Fonctionnement, prix et disponibilité

Développé au siège français de Withings après sept ans de R&D, U-Scan est déjà récompensé par douze prix d’innovation. Côté fonctionnement, rien de plus simple : un capteur détecte l’urine, prélève un mini-échantillon et, en quelques minutes, les résultats s’affichent sur votre appli. Par ailleurs, tout le système fonctionne via Wi-Fi et se recharge sur une station de nettoyage dédiée. Grâce à U-Scan, l’analyse devient un jeu d’enfant.

U-Scan Nutrio et Calci sont disponibles dès le 29 octobre 2025, en Europe et aux États-Unis, sur le site de la marque. Le prix ? À partir de 349,95 € (plan Proactive avec 1 cartouche) à 429,95 € (plan Intensive avec 2 cartouches). Un abonnement mensuel assure le remplacement automatique des cartouches, et l’accès continu à l’écosystème Withings+.

Cette innovation made in France va-t-elle révolutionner votre vision de la santé ? Dites-le-nous en commentaire ou partagez vos impressions sur vos réseaux !