Forum Biban 2025 : un rendez-vous exceptionnel pour les startups

il y a 7 minutesDernière mise à jour: 28 octobre 2025
Forum Biban 2025 réunit à Riyad les meilleures startups et talents mondiaux.

Le Forum Biban 2025 promet une scène unique où les esprits créatifs du monde entier se retrouvent à Riyad. Cette grande rencontre met en avant la passion, l’innovation et la détermination de milliers de jeunes entreprises. L’événement attire des regards venus des quatre coins du globe grâce à la Coupe du monde de l’entrepreneuriat.

La Coupe du monde de l’entrepreneuriat s’invite à Riyad en 2025

Pour la troisième année consécutive, Riyad accueille la finale de la Coupe du monde de l’entrepreneuriat. Plus de 100 jeunes pousses venues de 169 pays tenteront de décrocher le premier prix. Les entrepreneurs vont rivaliser de créativité pour convaincre les investisseurs et les experts. Ils pourront aussi remporter 1,5 million de dollars ainsi que des partenariats prestigieux.

Un forum international pour booster les startups innovantes

Le Forum Biban réunit entrepreneurs, investisseurs, décideurs et experts du monde entier. À travers des ateliers, conférences et rencontres, il offre tous les outils pour grandir localement et mondialement. Ce forum attire plus de 140 000 visiteurs et 1 000 exposants chaque année, créant ainsi une véritable plateforme d’échanges.

Des opportunités uniques pour les jeunes pousses du monde entier

Participer au Forum Biban 2025, c’est accéder à un tremplin pour sa startup. Les jeunes entreprises bénéficient de formations ciblées et peuvent rencontrer plus de 64 partenaires internationaux. Ces contacts ouvrent la porte à des investissements importants et à une croissance accélérée. De plus, le soutien de Monsha’at et de nombreux partenaires internationaux est un vrai gage de réussite.

En conclusion, le Forum Biban 2025 s’affirme comme un événement central pour l’écosystème des startups mondiales. La finale de la Coupe du monde de l’entrepreneuriat promet d’offrir un tremplin exceptionnel à la nouvelle génération d’entrepreneurs. Tous les regards des passionnés de l’innovation seront donc tournés vers Riyad, véritable vivier de l’esprit d’entreprise.

