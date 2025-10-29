Meowmories : Team Memolink a dévoilé leur nouveau jeu dans lequel on incarne…un chat

Imaginez : vous allumez votre console, vous démarrez un jeu dans lequel vous incarnez un chat. Déjà vu, direz-vous, car c’est exactement le pitch de Stray. Eh bien, sachez qu’un studio indépendant vient de dévoiler un jeu qui y ressemble beaucoup ! Enfin, pas trop, car dans ce titre baptisé Meowmories nous promet une expérience émotionnelle et onirique, dans la lignée de Stray, mais teintée d’une obscurité glaçante. On vous dévoile tout ce qu’on sait dans les lignes ci-dessous.

Meowmories, un chat perdu entre rêve et cauchemar

Le point de départ de Meowmories est aussi simple qu’émouvant : un chat séparé de son propriétaire tente désespérément de le retrouver. Mais ce voyage, loin d’être une balade contemplative, plonge le joueur dans un monde corrompu, peuplé de créatures inquiétantes et de souvenirs brisés. Loin des ruelles cybernétiques et lumineuses de Stray, Meowmories mise sur une ambiance mélancolique et parfois horrifique, où chaque pas peut réveiller un souvenir… ou un danger.

L’expérience se veut avant tout narrative : les souvenirs collectés tout au long de l’aventure permettront de débloquer plusieurs fins, chacune dévoilant une facette différente de la relation entre le chat et son maître. Cette mécanique des souvenirs sert de fil conducteur à une histoire où la nostalgie se mêle à la peur, créant une atmosphère à la fois douce et dérangeante. Loin des longues quêtes ou du monde ouvert, Meowmories promet une aventure condensée, faisable en 2 – 3 heures environ.

Nous avons également déjà un teaser qui en dit long sur l’univers de Meowmories. Vous pouvez le voir ci-dessous :

Le jeu n’a pas encore dévoilé son gameplay détaillé. Cependant, à première vue, il s’articule autour de l’exploration et de la survie. En incarnant un chat, le joueur bénéficie d’une agilité naturelle pour se faufiler entre les obstacles, se cacher dans l’ombre ou grimper hors de portée des ennemis. La description sur Steam résume tout : “Survivez dans un monde hanté par de terrifiants monstres. Cachez-vous dans l’ombre, faites preuve d’ingéniosité et utilisez l’agilité unique du chat pour vous frayer un chemin.”

Meowmories sortira sur PC via Steam en 2026.