Cthulhu: The Cosmic Abyss – L’horreur lovecraftienne dévoile sa date de sortie

Après avoir terrifié nos nuits avec les romans de H. P. Lovecraft, Cthulhu va nous en mettre plein nos yeux sur nos écrans. Lors du Galaxies Showcase, NACON et le studio Big Bad Wolf ont dévoilé une nouvelle bande-annonce de gameplay de leur prochain titre d’horreur narratif futuriste, Cthulhu: The Cosmic Abyss. Ils ont également annoncé la date de sortie du jeu, attendu pour l’année prochaine sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

Voir aussi : Halo : un jeu live-service façon Fortnite serait en préparation

Cthulhu: The Cosmic Abyss : une plongée vers l’indicible

L’histoire de Cthulhu: The Cosmic Abyss se déroule en 2053, dans un monde où les ressources de la Terre se sont taries. Alors que les grandes corporations exploitent les fonds marins pour assurer leur survie, elles réveillent malgré elles un mal ancien. Le joueur incarne Noah, agent de la division occulte « Ancile », envoyé pour enquêter sur une mystérieuse station sous-marine. À ses côtés, une intelligence artificielle baptisée Key l’assiste dans son exploration et ses décisions.

Cette mission l’entraînera jusqu’à R’lyeh, la mythique cité engloutie où repose Cthulhu lui-même. Selon les développeurs, ce lieu emblématique sera “la prison la plus monumentale jamais conçue dans un jeu lovecraftien.” Cette dernière est conçue pour défier les sens et la logique humaine, accentuant ainsi l’aspect horrifique du jeu.

Côté gameplay, Cthulhu: The Cosmic Abyss se présente comme un thriller narratif à la première personne. En mêlant exploration, énigmes et choix moraux, chaque décision influence le cours du récit. Plusieurs fins seront donc possibles, en fonction des actions précédentes du joueur.

Grâce à son IA Key, Noah peut également utiliser divers outils, dont un sonar pour révéler des indices invisibles à l’œil nu. Le titre mise sur une progression psychologique : plus le joueur s’enfonce dans les profondeurs, plus la frontière entre réalité et hallucination se brouille. L’esprit, à mesure qu’il cède à l’influence de Cthulhu, devient le véritable terrain de jeu de l’horreur.

Nous vous laissons déjà vous plonger dans l’horreur avec la bande-annonce de Cthulhu: The Cosmic Abyss :

Cthulhu: The Cosmic Abyss sortira le 16 avril 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Une session de playtest est déjà annoncée du 28 octobre au 4 novembre 2025, offrant aux joueurs une première immersion dans cet univers oppressant.