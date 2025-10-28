Daegu séduit : Expo tech, innovations et succès à la clé

La métropole de Daegu vient de vivre un événement marquant pour la tech coréenne avec le Future Innovation Tech Expo 2025 (FIX 2025). En effet, ce salon a vu un afflux de visiteurs, d’innovations et, surtout, la surprise de taille qu’a représentée la visite express du président Jae Myung Lee. Ainsi, ce moment fort a galvanisé les exposants et donné un coup de projecteur sur la scène technologique asiatique.

Une Expo tournée vers l’IA et la robotique

Du 22 au 25 octobre, le centre EXCO de Daegu a vibré sous le thème « The Future Already Begun, All on AI » avec une fréquentation record de 115 000 visiteurs. Pas moins de 585 entreprises étaient présentes, dont une centaine venues de l’étranger. Pour la première fois en Corée, des innovations comme le robot boxeur de Unitree ou encore l’aéronef UAM de Xpeng, déjà vus au CES ou au MWC, ont fait sensation.

Vendredi, alors que le salon battait son plein, le président Lee a créé la surprise. Terminant un meeting à l’étage, il a pris la direction du hall des robots. Là-bas, il a échangé avec les entrepreneurs et exprimé son soutien à ces pionniers du numérique et de l’IA. Ce geste fort a créé une dynamique supplémentaire pour un événement déjà bouillant.

Des résultats impressionnants pour l’industrie coréenne

La dynamique économique s’est accélérée grâce à des rencontres B2B orchestrées en partenariat avec KOTRA. Le volume de consultations export a explosé, atteignant 2,178 milliards de dollars, tandis que la valeur des contrats a triplé par rapport à l’an dernier. Des acheteurs de poids venus d’Europe et d’Amérique du Nord étaient de la partie : GM, Mercedes-Benz, Rivian, pour ne citer qu’eux.

Des sociétés locales comme Enerpia, Chaevi ou Magbot, sous la bannière du Daegu Star Company Hall, ont ainsi décroché des contrats à l’export. De plus, même Fincantieri, le mastodonte européen du naval, a pris le temps de discuter de partenariats avec les entreprises robotiques de Daegu.

Un élan régional pour l’innovation autour de l’AX

L’innovation a fait le grand écart entre mobilité, robotique et IA. Le hall mobilité était envahi par ceux venus tester, entre autres, le Parking Robot Parkie de HL Robotics ou le spectaculaire X2 de Xpeng. Côté robotique, mention spéciale à l’humanoïde Alice d’AeiROBOT, star du pavillon ouest. Les conférences, elles, ont réuni des figures mondiales comme Wang Tan de Xpeng Aero ou le professeur Gautam Kamath du Vector AI Lab.

Au-delà de l’expo, les invités ont pu explorer le patrimoine culturel de Daegu, preuve de l’alliance entre tech et tradition.

L’édition 2025 du FIX marque ainsi un tournant. En effet, Daegu veut devenir, ni plus ni moins, la capitale coréenne de la robotique et de l’intelligence artificielle. Alors, et vous, pensez-vous que la Corée est prête à s’imposer face aux géants mondiaux de la tech ? Partagez vos impressions en commentaires ou sur nos réseaux !