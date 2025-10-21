Halo : un jeu live-service façon Fortnite serait en préparation 

La licence Halo s’apprêterait à connaître une mutation majeure l’année prochaine. D’après plusieurs sources concordantes, le studio Halo Studios travaille actuellement sur un projet multijoueur, pensé comme un jeu live-service. Un titre indépendant, distinct du remake de Halo: Combat Evolved et du prochain épisode principal, qui miserait sur des mises à jour saisonnières et un suivi à long terme. Oui : exactement comme Fortnite…

Tout ce que l’on sait sur ce Halo à la sauce Fortnite

La nouvelle nous vient de Rebs Gaming, un initié réputé dans l’univers Halo. Selon ce dernier, deux jeux Halo sont actuellement en cours de développement et devraient sortir l’année prochaine. L’un d’eux est le remake de Halo: Combat Evolved, s’inscrivant dans la lignée des remakes de Resident Evil. Rebs Gamins a même indiqué que des mécanismes de gameplay modernes seraient disponibles dans le remake.

Le deuxième jeu ne s’écarte pas de la licence Halo. Sauf que, cette fois, ce serait un jeu construit “à la manière de Fortnite”, sans pour autant en faire un simple clone de battle royale. L’objectif serait de proposer un écosystème évolutif, centré sur l’expérience multijoueur, les événements communautaires et la personnalisation constante. En d’autres termes, un Halo plus vivant et connecté que jamais.

“Puisque ma source concernant le remake de Combat Evolved semble fiable, je souhaite réaffirmer qu’elle m’a également indiqué qu’un nouveau jeu multijoueur Halo est en développement. (…) La plupart des discussions se sont concentrées sur la présence du sprint dans le remake, en ignorant complètement ce projet multijoueur. […] Ma source m’a précisé qu’un jeu multijoueur en service continu, conçu pour des mises à jour sur le long terme, est en cours de développement. Son modèle de service serait similaire à celui de Fortnite, sans qu’il soit fait mention d’un battle royale ou d’autres détails précis.” – Rebs Gaming.

Pour l’instant, Xbox et Halo Studios sont restés silencieux quant à leur projet. Mais si ces informations se vérifient, la série pourrait bien amorcer une transformation radicale : celle d’un univers taillé pour le long terme, conçu pour évoluer au rythme de sa communauté. Reste à savoir si les fans accepteront ce virage live-service — ou s’ils préféreront rester fidèles aux bonnes vieilles campagnes solo.