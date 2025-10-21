L’iPhone Air déçoit, Apple réduit sa production !

En septembre 2025, nous vous rapportions qu’Apple a dévoilé l’iPhone Air, son smartphone le plus fin et le plus puissant du moment. Cependant, il semblerait que le smartphone ait reçu un accueil mitigé. Si l’appareil a été favorablement accueilli en Chine, c’est loin d’être le cas hors d’Asie. Le bilan est tel qu’Apple a réduit la production de l’iPhone Air d’un million d’unités.

La série iPhone 17 : une production revue à la hausse en raison de son succès

Pour rappel, l’iPhone Air a été présenté en début septembre aux côtés des iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max. Le modèle Air se proposait comme un modèle ultrafin et plus abordable que les modèles Pro. Cependant, si la série iPhone 17 a globalement plu aux fans de la marque à la pomme, ce ne fût pas le cas pour l’iPhone Air.

En effet, Apple prévoit une augmentation de production de la série iPhone 17, passant de 88 à 94 millions d’unités pour début 2026. A contrario, la production de l’iPhone Air sera réduite d’un million d’unités. Apparemment, Apple a pris cette décision pour s’adapter à la demande réelle.

iPhone Air : un accueil chaleureux en Asie, mais froid en Europe et aux Etats-Unis

En Chine, l’iPhone Air a atteint plus de 5 millions de précommandes, selon certains distributeurs. D’ailleurs, ce modèle s’est écoulé en quelques heures lors de son lancement en Chine. La finesse (5.5 mm) et son design en titane ont apparemment séduit la clientèle asiatique d’Apple. Mais l’engouement ne fut pas au rendez-vous en Europe et en Amérique. Les ventes y étaient effectivement beaucoup plus modestes.

Mais l’iPhone Air n’est pas le seul smartphone ultrafin boudé par une partie des consommateurs. En effet, Samsung a annulé la sortie de son Galaxy S26 Edge, successeur du Galaxy S25 Edge. Ce dernier ne s’est écoulé qu’à 1.31 million d’unités, contre plus de 12 millions d’unités pour le Galaxy S25 Ultra.

Malgré tout, selon le leaker ShrimpApplePro, Apple conserverait de fortes ambitions pour la version 2026 de l’iPhone Air.