Comment choisir un PC portable adapté à vos besoins ?

De nos jours, l’ordinateur portable est devenu un matériel indispensable pour la plupart d’entre nous, que nous soyons étudiant, salarié ou entrepreneur. Cependant, face à la variété de l’offre sur le marché, choisir un bon PC portable n’est pas une mince affaire. Entre la multitude des marques, la diversité des systèmes d’exploitation et tous les caractéristiques qu’il faudrait connaître pour savoir si un ordinateur portable est adapté ou non à vos besoins, il y a de quoi hésiter. Dans ce dossier, nous allons vous faire faire un tour d’horizon des principales caractéristiques à prendre en compte avant d’acheter votre prochain PC portable. Bonne lecture !

Quel usage allez-vous faire de votre PC ?

Avant de plonger dans le vif du sujet, il est essentiel de savoir de prime abord l’usage que vous allez faire de votre ordinateur portable. En général, on achète un PC portable pour :

La bureautique

Autrement dit, pour effectuer des tâches administratives, utiliser une suite bureautique ou encore naviguer sur Internet.

Le multimédia

Par exemple, pour regarder des séries, films, etc ou encore pour écouter de la musique.

Le gaming

De nombreux gamers préfèrent jouer sur leur ordinateur portable personnel plutôt que sur un autre matériel.

Le travail

Beaucoup d’employés, d’employeurs et, d’une manière générale, d’entreprises, utilisent des ordinateurs portables au quotidien pour travailler.

Quelle taille d’écran vous conviendra le mieux ?

Vous savez probablement qu’il existe une panoplie d’écrans, de tailles et même de formes différentes. Il faut savoir que la taille de l’écran est mesurée en diagonale et exprimée en pouces. Cette taille impacte sur le poids, la compacité et l’autonomie du PC. L’écran peut d’ailleurs être tactile, orientable voire détachable s’il s’agit de PC hybride ou convertible. D’une manière générale, voici ce qu’il faut savoir sur la taille des écrans :

12, 13 et 14 pouces : cette taille d’écran s’accompagne souvent d’un châssis ultra mobile

15 pouces : c’est la taille d’écran la plus répandue

16 pouces : cette taille est souvent couplée à un format 16/10

17 pouces : si vous recherchez un certain confort visuel, c’est la bonne taille d’écran à choisir.

Quel système d’exploitation choisir ?

Actuellement, les systèmes d’exploitation les plus répandus sur le marché des portables sont : Windows, macOS et ChromeOS.

Si vous êtes un amateur de jeux vidéo, le système d’exploitation Windows pourrait vous plaire plus que les autres. La raison en est que l’offre de jeux est plus grande sur cet OS que sur les autres.

En revanche, si vous êtes fan d’Apple, vos préférences peuvent se pencher vers macOS, qui est un OS plus épuré et plus stable. De plus, plusieurs utilisateurs trouvent également cet OS d’Apple plus fiable.

Quant à ChromeOS, ce système d’exploitation se trouve sur les appareils Chromebook, qui sont abordables si vous avez un petit budget. D’ailleurs, cet OS est léger et sécuritaire. Mais ce n’est pas tout, il est centré sur l’utilisation des services web de Google et des extensions de Chrome. Néanmoins, vous pourriez être limité dans le choix des applications qui peuvent y être installé.

C’est quoi le processeur sur un ordinateur portable ?

Le processus n’est nul autre que le cerveau de l’ordinateur. Également appelé « puce », le processeur influence non seulement sur la rapidité de l’appareil mais aussi sur son efficacité énergétique. Un bon processeur permet d’ouvrir les applications rapidement, mais aussi d’éviter les latences et de prolonger l’autonomie de la batterie.

D’une manière générale, plus un processeur est récent, plus il vous assurera une bonne autonomie et une expérience fluide. En particulier, si vous faites souvent du multitache. Autrement dit, plus il y a de cœurs, plus votre ordinateur pourra gérer plusieurs tâches en même temps. Par ailleurs, un ordinateur avec une fréquence élevée (en gigahertz ou GHz) signifie généralement que le PC peut fournir de bonnes performances.

Actuellement, il existe quatre grandes familles de processeurs sur le marché : AMD, Intel, Apple et Qualcomm.

AMD

AMD est un fabricant de puces bien connu. Il offre de nombreux processeurs optimisés pour l’intelligence artificielle. Ses processeurs sont particulièrement connus pour leur efficacité énergétique, leur puissance et leur capacité à s’adapter au multitâche, à la création de contenu ainsi qu’aux jeux et logiciels énergivores.

Intel

Les processeurs d’Intel sont déjà présents sur la plupart des ordinateurs portables récents. Il faut dire que les puces d’IA intègrent également un moteur d’IA qui rend certaines tâches plus rapides. Pour information, les processeurs Intel Core i3, i5 et i7 s’adaptent bien aux usages généraux. Néanmoins, ils ne disposent pas des mêmes capacités d’IA ou de gestion de l’autonomie que les processeurs Intel Core Ultra 5, Ultra 7 et Ultra 9.

Qualcomm

Bien que l’on connaisse surtout Qualcomm pour ses puces équipant les téléphones, ce fabricant s’est aussi lancé sur les processeurs d’ordinateurs avec ses puces Snapdragon X, X Plus et Elite. Il faut savoir que ces nouvelles puces intègrent un moteur d’IA performant. De plus, elles rendent les PC portables légers, silencieux et avec une bonne autonomie. En revanche, certains logiciels Windows ne sont pas encore compatibles avec ces puces.

Les puces maison d’Apple

Apple équipe ses PC de puces maison que l’on connaît sous les noms de M1, M2, M3, M4 et M5. Ces processeurs combinent dans un seul composant optimisé, la puissance, la mémoire vive et la carte graphique. Par conséquent, les PC d’Apple profitent d’une exécution rapide des tâches, mais aussi une autonomie prolongée et un fonctionnement silencieux.

Que faut-il savoir sur la mémoire vive ?

Pour avoir un appareil rapide et qui reste performant au fil des mises à jour, nous vous recommandons d’opter pour un modèle avec au moins 8 gigaoctets (Go) de mémoire vive (RAM). Malgré tout, certains Chromebook et ordinateurs Windows à très bas prix ne disposent que de 4 Go de mémoire vive. Si vous préférez ce type d’appareils, ce n’est pas grave. Leur système d’exploitation est plus léger, donc cette mémoire vive leur est généralement suffisante.

Et le disque dur : HDD, eMMC, UFS ou SSD ?

Les unités de disque dur (HDD) permettent de stocker une grande quantité de données à faible coût. Néanmoins, plusieurs fabricants les remplacent désormais par les disques électroniques (SSD) car ils sont plus rapides, plus légers, moins sensibles aux chocs et sont moins énergivores. Il existe également des portables qui utilisent les deux technologies.

Mentionnons également que les Chromebook sont équipés d’une mémoire eMMC. Cette dernière ressemble au SSD mais est moins performante.

Il y a aussi la technologie de stockage flash universel (UFS). Cette dernière est optimisée pour les appareils à faible consommation, généralement les téléphones. Par conséquent, elle n’est pas encore courante sur les PC. En matière de performances, la technologie UFS se situe généralement entre l’eMMC et le SSD.

Et la carte graphique ?

Si vous jouez à des jeux vidéo ou si vous faites de la modélisation 3D, nous vous recommandons de choisir un portable doté d’une carte graphique dédiée.

Néanmoins, si vous allez juste faire de la bureautique et naviguer sur Internet, une carte intégrée suffit.

L’autonomie de la batterie

L’autonomie de la batterie est importante, surtout si vous êtes souvent en déplacement. Si c’est votre cas, l’idéal est d’opter pour un ordinateur doté d’une autonomie allant de 8 à 12 heures. Pour information, les batteries de grande capacité sont souvent plus lourdes, donc pour un ultra portable léger, une autonomie de 6 à 8 heures peut être un compromis raisonnable.

Quid de la connectique et les options de connectivité

Les ports de connexion (USB-C, HDMI, lecteur de carte, prise casque) jouent un rôle important selon les besoins. Les professionnels préféreront les modèles avec plusieurs ports USB-C, HDMI pour la connexion à des écrans externes, et parfois un lecteur de carte SD. Les options de connectivité comme le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0 garantissent une connexion rapide et stable, utile pour le travail en ligne ou le cloud computing.