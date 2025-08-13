macOS 26 Tahoe : les nouveautés méconnues !

Avec macOS 26 Tahoe, Apple poursuit l’unification visuelle de ses systèmes. Mais, dans le même temps, Apple renforce aussi les spécificités qui font du Mac un outil à part. Outre les changements esthétiques, cette mise à jour cache des améliorations discrètes mais pratiques, pensées pour les utilisateurs exigeants. Automatisation, personnalisation, productivité et confort d’utilisation : voici les fonctionnalités sous-estimées qui méritent toute votre attention.

Un terminal plus esthétique et plus personnalisable

Le Terminal est souvent réservé aux utilisateurs avancés. Néanmoins, Apple lui offre cette année une cure de jouvence. Grâce à la prise en charge des couleurs 24 bits et à l’ajout de nouveaux thèmes, l’interface devient plus agréable à utiliser. En effet, les utilisateurs peuvent désormais adapter l’apparence du Terminal à leur environnement de travail ou à leurs préférences personnelles.

Autre nouveauté : l’intégration native des glyphes Powerline. Ces éléments visuels permettent d’ajouter des barres de statut ou des invites enrichies directement dans le shell. Cela améliore la lisibilité des commandes et rend l’expérience plus intuitive, sans sacrifier la puissance brute du Terminal.

macOS 26 apporte des automatisations plus intelligentes avec les raccourcis

macOS 26 enrichit l’application Raccourcis avec de nouveaux déclencheurs contextuels. Il est désormais possible de lancer des automatisations en fonction de l’activité d’un fichier, du niveau de batterie, de l’heure ou même du réseau Wi-Fi connecté. Ces conditions permettent de créer des scénarios plus précis et utiles au quotidien.

Par exemple, brancher un écran externe peut automatiquement activer le mode Focus Travail. Ou encore, un fichier ajouté au bureau peut être déplacé vers le bon dossier sans intervention manuelle. Ces petites automatisations rendent l’usage du Mac plus fluide et plus intelligent, en s’adaptant à votre environnement réel.

L’application Notes devient plus polyvalente

L’application Notes gagne en souplesse avec la prise en charge du format Markdown. Les utilisateurs peuvent désormais importer et exporter des fichiers en texte brut formaté, facilitant le travail collaboratif ou le transfert entre plateformes. C’est particulièrement une bonne nouvelle pour ceux qui utilisent Notes comme outil de rédaction ou de documentation.

Mais la vraie surprise vient de l’intégration des transcriptions d’appels. Grâce à la nouvelle application Téléphone sur Mac, chaque appel peut être automatiquement transcrit et enregistré dans Notes. Cela permet de garder une trace écrite des conversations sans avoir à prendre des notes manuellement.

Safari améliore le mode Picture in Picture

Le navigateur Safari bénéficie d’un contrôle plus fin du mode Picture in Picture (PiP). Les utilisateurs peuvent désormais déplacer une vidéo vers une fenêtre flottante directement depuis le menu de la page, et contrôler la lecture sans revenir à l’onglet d’origine. Il est aussi possible d’avancer ou de reculer dans la vidéo, voire de passer certaines publicités.

Ces améliorations rendent le multitâche plus confortable. Que vous regardiez une conférence tout en prenant des notes, ou que vous suiviez un tutoriel pendant que vous codez, le nouveau PiP de Safari s’adapte à vos besoins. Une petite évolution qui fait une grande différence dans l’usage quotidien.

Une personnalisation visuelle renforcée dans le Finder

macOS 26 introduit de nouvelles options pour personnaliser les dossiers. Il est désormais possible d’ajouter des emojis ou des symboles, de teinter les dossiers avec des couleurs associées à des tags système, et même de définir une couleur par défaut pour tous les dossiers du Finder, du Dock et du bureau.

Cette personnalisation visuelle facilite l’organisation des fichiers et des projets. Elle permet d’identifier rapidement les dossiers importants et de structurer son espace de travail selon ses préférences.

L’application Photos adopte les Collections épinglées

Les Collections épinglées, déjà présentes sur iPhone et iPad, arrivent enfin sur Mac. Cette fonctionnalité permet de garder vos albums préférés à portée de main, directement dans la barre latérale de l’application Photos. Elle facilite l’accès aux contenus les plus utilisés, sans avoir à naviguer dans toute la bibliothèque.

Apple a aussi revu l’interface pour la rendre plus cohérente avec iPadOS. Il est désormais possible de masquer la barre latérale, de redimensionner les vignettes des collections, et de filtrer ou trier les photos plus facilement. Ces ajustements rendent l’application plus intuitive et plus agréable à utiliser. En particulier, pour ceux qui gèrent de grandes bibliothèques d’images.

Une meilleure expérience en déplacement grâce aux indices de mouvement

macOS 26 introduit les Vehicle Motion Cue. Il s’agit d’une fonctionnalité d’accessibilité pensée pour les utilisateurs en déplacement. Elle affiche des indicateurs visuels subtils qui s’alignent avec les mouvements du véhicule. Cela réduit ainsi le risque de mal des transports. C’est particulièrement utile pour ceux qui travaillent depuis une voiture ou un train. Ce système atténue le conflit entre ce que l’on voit à l’écran et ce que l’on ressent physiquement, source fréquente d’inconfort.

Le jeu sur Mac devient plus fluide et plus accessible

macOS 26 apporte effectivement plusieurs améliorations pour les joueurs. Le mode économie d’énergie peut désormais être activé pendant les sessions de jeu, prolongeant l’autonomie lorsque la recharge n’est pas possible. C’est une option pratique pour les longues parties en déplacement ou sur batterie.

La connexion des manettes, notamment la DualSense de Sony, est aussi simplifiée. Il suffit de brancher la manette en USB-C pour qu’elle soit reconnue, comme un clavier ou un trackpad Apple. Le passage d’un appareil à l’autre se fait facilement via les réglages Bluetooth. Ces ajustements rendent le Mac plus accueillant pour les amateurs de jeux vidéo.