Supermicro NVIDIA Blackwell : des avancées majeures pour l’IA verte

La course à la puissance de l’IA se poursuit, et Supermicro frappe fort. En effet, avec ses nouveaux systèmes NVIDIA Blackwell spécialement conçus pour la prochaine génération de centres de données, l’entreprise place l’innovation et l’efficacité énergétique au cœur de ses solutions. Ainsi, découvrons les avancées clés de cette annonce, qui promettent de transformer les infrastructures IA.

Nouveaux systèmes Supermicro optimisés pour l’IA et l’efficacité énergétique

Supermicro diversifie son portefeuille avec plusieurs nouveaux systèmes. Parmi eux, on trouve le DLC-2 4U à E/S frontale refroidi par liquide. Il assure jusqu’à 40 % d’économies d’énergie, un atout remarquable pour les gestionnaires de centres de données. Un système 8U à refroidissement par air vient aussi compléter l’offre, adapté aux environnements nécessitant souplesse et facilité d’entretien. Grâce à cette multiplication des options, les clients peuvent désormais choisir la solution qui s’adapte le mieux à leurs besoins en IA, que ce soit pour la formation ou l’inférence à grande échelle.

Le refroidissement liquide direct : un atout pour les centres de données

Le système DLC-2 incarne la nouvelle génération de refroidissement liquide direct. Ses avantages sont nombreux :

Économies d’énergie significatives pour un fonctionnement plus durable.

Déploiement accéléré grâce à une architecture pensée pour l’efficacité.

Réduction de la consommation d’eau jusqu’à 40 % avec un refroidissement par eau chaude.

Niveau sonore très faible (à peine 50 dB).

Avec ces atouts, Supermicro propose une solution complète aux exigences grandissantes des centres de données IA modernes.

Des performances accrues avec les solutions NVIDIA Blackwell

Les nouveaux systèmes Supermicro reposent sur les toutes récentes plateformes NVIDIA HGX B200 et B300. Ils sont dotés d’architectures évolutives, de la cinquième génération NVLink, et d’extensions mémoire innovantes. Ceci assure :

Des performances d’inférence jusqu’à 15 fois plus rapides. Une gestion simplifiée des réseaux et du câblage. Jusqu’à 1,4 To de mémoire GPU pour traiter d’immenses volumes de données.

De plus, l’accès frontal aux composants réseau, stockage et gestion simplifie grandement la maintenance.

Supermicro confirme sa position de leader en offrant une gamme complète et efficiente de systèmes NVIDIA Blackwell. Grâce à son innovation en refroidissement et ses performances IA, la marque répond aux besoins des entreprises qui veulent avancer rapidement dans l’ère de l’intelligence artificielle, tout en optimisant leurs coûts et leur impact environnemental.

