Test – SPC Zeus 2 Pro : Le smartphone qui simplifie la vie des seniors

SPC continue de creuser son sillon sur le marché des smartphones pour seniors avec le Zeus 2 Pro, une version plus aboutie de son modèle phare. Toujours fidèle à sa philosophie d’accessibilité et de sérénité numérique, la marque espagnole propose ici un smartphone qui mise sur la clarté, la fiabilité et la proximité. Nous l’avons pris en main plusieurs jours, et voici ce que nous en avons retenu.

Un design rassurant et ergonomique

Le SPC Zeus 2 Pro ne cherche pas à en mettre plein la vue, mais à offrir une expérience rassurante dès la première prise en main. Son format compact et léger en fait un appareil facile à manipuler, même pour les mains les moins agiles. L’écran de 6,1 pouces offre une bonne lisibilité, sans que le téléphone devienne encombrant.

La coque en plastique mat inspire confiance, et les touches physiques pour répondre et raccrocher les appels sont un vrai plus. Ces boutons, absents de la plupart des smartphones modernes, permettent de garder un contact tactile avec l’appareil et simplifient grandement la gestion des appels.

On retrouve également le bouton SOS, désormais incontournable sur les modèles destinés aux seniors. Une simple pression déclenche un appel d’urgence ou un message vers un contact prédéfini. Enfin, SPC livre le téléphone avec un socle de charge, ce qui évite d’avoir à brancher un câble : il suffit de poser le Zeus 2 Pro sur sa base pour le recharger.

Une interface simplifiée, mais moderne

Comme sur le Zeus 2 standard, SPC a repensé Android pour le rendre intuitif et clair. L’interface du Zeus 2 Pro est un modèle d’ergonomie : icônes géantes, menus explicites, navigation fluide et affichage contrasté. Le tout respire la clarté et la sérénité.

Le mode SPC Easy Mode renforce encore cette approche : une fois activé, seules les fonctions essentielles apparaissent à l’écran, avec de gros boutons et des couleurs bien distinctes. Pour un utilisateur âgé ou débutant, tout devient évident.

Mais le véritable atout de ce modèle, c’est le service SPC Care. Grâce à cette application, un proche peut superviser le téléphone à distance : localiser l’appareil, vérifier le niveau de batterie, ajuster le volume ou même aider à modifier un réglage sans avoir le téléphone entre les mains. Un vrai gage de tranquillité pour les familles.

Des performances honnêtes, mais sans excès

Sous le capot, le Zeus 2 Pro s’appuie sur un processeur octa-core associé à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage (extensibles via microSD jusqu’à 1 To). L’ensemble suffit largement pour les usages quotidiens : appels, messages, WhatsApp, navigation web ou lecture de vidéos.

On constate cependant que le téléphone met un peu de temps à démarrer, et que certaines transitions peuvent sembler lentes. Rien de rédhibitoire, mais cela rappelle que l’appareil privilégie la stabilité et la simplicité plutôt que la puissance brute.

L’écran, de définition HD+ (720p), affiche des couleurs naturelles et une bonne luminosité. Ce n’est pas une dalle de compétition, mais elle a le mérite d’offrir une lisibilité exemplaire, ce qui reste la priorité du public visé.

Une expérience photo très basique

SPC met en avant un capteur principal de 50 mégapixels, mais dans les faits, la qualité reste modeste. Les photos sont correctes en plein jour, avec des couleurs naturelles, mais la résolution effective est faible et les clichés manquent de détails dès que la lumière baisse.

C’est un appareil photo d’appoint, suffisant pour capturer un souvenir, une fleur du jardin ou une photo d’un petit-enfant, mais il ne faut pas en attendre plus. En revanche, la caméra frontale est tout à fait adaptée aux appels vidéo, qui restent clairs et nets.

Une autonomie correcte, mais sans plus

Le Zeus 2 Pro embarque une batterie de 3700 mAh, un peu en retrait face à la concurrence. Dans les faits, cela se traduit par une autonomie correcte mais sans plus : une journée complète d’usage, voire un peu plus si l’on se limite aux appels et aux messages.

Le socle de charge fourni compense partiellement ce point. Il simplifie grandement la recharge et évite les erreurs de branchement, souvent sources de frustration chez les utilisateurs peu à l’aise avec les connectiques.

Un smartphone pensé pour la sérénité

Tout, dans le Zeus 2 Pro, est pensé pour simplifier la relation avec la technologie. Les touches physiques facilitent les appels, l’interface claire limite les erreurs, et le service SPC Care permet à un proche de veiller à distance.

C’est cette dimension humaine qui fait toute la différence. Le téléphone ne cherche pas à impressionner, mais à rassurer. Il offre une passerelle douce vers le monde numérique, pour ceux qui en avaient été écartés par la complexité des smartphones traditionnels.

Conclusion sur le Zeus 2 Pro, un smartphone humain avant tout

Le SPC Zeus 2 Pro est fidèle à la philosophie de SPC : rendre la technologie accessible, sans renoncer au confort moderne. C’est un smartphone qui ne fait pas rêver sur le papier, mais qui séduit par son bon sens et son efficacité.

Son interface simplifiée, ses touches physiques, son application SPC Care et son bouton SOS en font un allié du quotidien pour les seniors et leurs proches. On regrettera simplement son démarrage lent, sa faible résolution photo, et une autonomie moyenne. Mais pour un appareil vendu autour de 250 €, l’équilibre global reste très convaincant.