Test – Roborock Qrevo Edge S5A : Un allié dans votre quotidien

Le Roborock Qrevo Edge S5A est un aspirateur robot premium qui se distingue par ses performances avancées en matière d’aspiration et de lavage. Conçu pour offrir une expérience de nettoyage autonome et efficace. Il intègre des technologies innovantes visant à optimiser l’entretien des sols dans les foyers modernes

Notre avis en bref sur le Roborock Qrevo Edge S5A

Le Roborock Qrevo Edge S5A est un aspirateur robot haut de gamme, conçu pour offrir un nettoyage ultra-efficace et presque entièrement autonome. Grâce à son puissant moteur de 17 000 Pa. Il excelle dans l’aspiration des poussières, des poils d’animaux et des débris sur toutes les surfaces (tapis, parquet, carrelage).

Sa station de lavage avancée, capable de nettoyer les serpillières à 75°C et de les sécher à l’air chaud. Il empêche la prolifération des bactéries et garantit un sol toujours propre. Sa navigation LiDAR et son IA avancée lui permettent de cartographier avec précision votre intérieur et d’optimiser chaque trajet de nettoyage.

Avec sa compatibilité avec les assistants vocaux et son contrôle via une application intuitive, il s’intègre parfaitement aux maisons modernes.

Fiche technique

Autonomie 4h Aspiration sur tapis Oui Capacité bac poussière 1L Base De recharge et de Vidage Serpillière Oui, rotative Capacité bac eau 0L Poids 15 kg Couleur Blanc ou Noi Prix PVC : 999€

Unboxing du Roborock Qrevo Edge S5A

Dans la boite, vous pouvez y trouver le robot avec sa station d’accueil. Les serpillères rotatives, la brosse, un second sac à poussières et bien sûr le câble d’alimentation et la documentation.

Installation et Facilité d’utilisation Roborock Qrevo Edge S5A

L’installation du Roborock Qrevo Edge S5A/5V1 est conçue pour être simple et conviviale. Après avoir positionné la station d’accueil et branché l’appareil, il suffit de télécharger l’application Roborock sur votre smartphone. L’application guide l’utilisateur pas à pas pour connecter le robot au réseau Wi-Fi domestique et lancer la première cartographie de votre intérieur. Cette cartographie initiale permet au robot de mémoriser la disposition des pièces pour optimiser les futures sessions de nettoyage.

Une fois configuré, l’utilisation quotidienne du Qrevo Edge est intuitive. Grâce à l’application, vous pouvez planifier des nettoyages, définir des zones spécifiques à nettoyer ou à éviter, et ajuster les paramètres selon vos préférences. La navigation intelligente du robot lui permet de détecter et d’éviter les obstacles. Il assure une couverture complète et efficace de votre domicile. ​

Performance et Efficacité du Roborock Qrevo Edge S5A

Le Qrevo Edge S5A est doté d’une puissance d’aspiration de 17 000 Pa, légèrement inférieure aux 18 500 Pa du modèle standard. Mais suffisante pour éliminer efficacement la poussière, les débris et les poils d’animaux sur diverses surfaces, y compris les tapis à poils longs. Les tests ont démontré que la brosse DuoDivide réduit significativement l’accumulation de cheveux. Cela facilite ainsi l’entretien et maintenant une performance d’aspiration optimale.

De plus, le robot est équipé de la technologie HyperForce, qui améliore l’efficacité de l’aspiration. Notamment pour extraire les saletés incrustées dans les tapis. Cette caractéristique est particulièrement utile pour les foyers avec des animaux domestiques ou des enfants, où les débris peuvent s’accumuler rapidement. ​

Le système de lavage du Qrevo Edge S5A utilise des patins rotatifs à 180 tr/min, avec une intensité de lavage ajustable et différents niveaux de débit d’eau. Cette conception permet de traiter efficacement les taches tenaces, comme la boue séchée ou les éclaboussures de café. Il offre ainsi un nettoyage en profondeur des sols durs. ​

La fonction FlexiArm permet au robot d’étendre sa serpillière pour atteindre les coins et les bords, zones souvent négligées par d’autres modèles. Cette caractéristique améliore la couverture de nettoyage et garantit une propreté uniforme dans toute la maison.

Le Qrevo Edge S5A est équipé d’un système de navigation avancé combinant LiDAR et capteurs de détection d’obstacles. Il est capable de cartographier plusieurs niveaux d’une habitation et de créer des plans détaillés pour une navigation efficace. ​

Cependant, des limitations ont été observées dans la reconnaissance des obstacles. Le robot peut éviter des objets inexistants ou mal identifier des obstacles. Cela peut entraîner une couverture incomplète de certaines zones. Cette limitation est attribuée à une intelligence artificielle perfectible. Cette sera améliorée par de futures mises à jour logicielles. ​

Autonomie

La batterie du Qrevo Edge S5A offre une autonomie impressionnante, permettant des sessions de nettoyage prolongées sans interruption. Lorsqu’il est en mode d’aspiration normal, le robot peut fonctionner pendant plusieurs heures avant de nécessiter une recharge. Le temps de recharge complet est d’environ 4 heures. Après quoi le robot reprend automatiquement le nettoyage là où il s’était arrêté. Il assure ainsi une couverture complète de l’espace à nettoyer. ​

Fonctionnalités supplémentaires

Le Roborock Qrevo Edge S5A est doté de fonctionnalités avancées qui enrichissent l’expérience utilisateur et optimisent l’efficacité du nettoyage.

Application Mobile Roborock

L’application Roborock, disponible sur iOS et Android, offre une interface intuitive permettant de personnaliser les sessions de nettoyage. Les utilisateurs peuvent planifier des nettoyages à des moments spécifiques, sélectionner des zones précises à nettoyer ou à éviter, et ajuster les paramètres selon leurs préférences. De plus, l’application fournit des notifications en temps réel sur l’état du robot et permet de consulter l’historique des nettoyages.

Controle vocal

Le Qrevo Edge S5A est compatible avec les principaux assistants vocaux tels qu’Alexa, Siri et Google Assistant. Cette intégration permet aux utilisateurs de contrôler le robot par des commandes vocales simples, comme démarrer ou arrêter le nettoyage, diriger le robot vers des zones spécifiques, ou obtenir des mises à jour sur l’état de l’appareil.

Modes de nettoyage personnalisables

Le robot propose divers modes de nettoyage pour s’adapter aux besoins spécifiques de chaque utilisateur. Par exemple, le mode « SmartPlan » permet au robot d’ajuster automatiquement ses actions en fonction de l’environnement et du niveau de saleté détecté, tandis que le mode « Personnalisé » offre la possibilité de créer des séquences spécifiques et de planifier le type de nettoyage souhaité pour chaque pièce.

Cartographie et navigation intelligente

Équipé de la technologie LiDAR, le Qrevo Edge crée des cartes précises de votre domicile, assurant une couverture complète et efficace. Les capteurs avancés permettent au robot de détecter et d’éviter les obstacles, réduisant ainsi les risques de collision. De plus, le robot ajuste automatiquement la puissance d’aspiration lors de la détection de tapis, garantissant un nettoyage en profondeur sans endommager les surfaces.

Ces fonctionnalités intelligentes font du Roborock Qrevo Edge S5A un outil polyvalent et efficace pour le nettoyage domestique, offrant une expérience utilisateur enrichie et une adaptabilité aux divers besoins de nettoyage.

Conclusion : Que vaut le Roborock Qrevo edge S5A ?

Le Roborock Qrevo Edge S5A se positionne comme un aspirateur robot haut de gamme, intégrant des technologies avancées pour répondre aux attentes des utilisateurs exigeants.

Sa puissance d’aspiration de 17 000 Pa assure un nettoyage en profondeur sur diverses surfaces. Le système anti-enchevêtrement, avec la brosse principale DuoDivide™ et la brosse latérale FlexiArm™ Arc, prévient efficacement l’accumulation de cheveux et de poils d’animaux, réduisant ainsi les interruptions liées à l’entretien. La station d’accueil multifonctionnelle offre des fonctionnalités telles que le lavage des serpillières à l’eau chaude à 75°C, le séchage à l’air chaud et la vidange automatique du bac à poussière, garantissant une maintenance minimale et une hygiène optimale. De plus, la navigation intelligente équipée de la technologie LiDAR et de capteurs avancés permet au robot de cartographier efficacement l’espace, d’éviter les obstacles et d’adapter son parcours pour une couverture complète.

Le prix du Qrevo Edge S5A peut représenter un frein pour certains consommateurs. De plus, comparé à des modèles plus chers, il peut manquer de certaines caractéristiques avancées, telles que la caméra RGB ou le châssis AdaptiLift.

Rapport qualité-prix :

Malgré un investissement initial, les performances et les fonctionnalités du Roborock Qrevo Edge S5A justifient son prix pour ceux qui recherchent un appareil fiable et performant. Cependant, pour les utilisateurs disposant d’un budget plus restreint ou n’ayant pas besoin de toutes les fonctionnalités avancées, des alternatives moins onéreuses pourraient être envisagées.

En conclusion, le Roborock Qrevo Edge S5A/5V1 répond aux attentes en matière de performance et d’innovation, offrant une solution de nettoyage efficace et autonome pour les foyers modernes.