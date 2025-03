Delta inspire l’industrie avec des innovations vertes

Delta, un leader mondial dans la gestion de l’énergie, présente ainsi ses dernières avancées à la Hannover Messe 2025. En effet, connue pour ses solutions vertes intelligentes, l’entreprise dévoile ses innovations en robotique, automatisation et gestion d’énergie. Enfin, découvrez comment ces technologies transforment l’industrie et l’énergie durable.

Innovations de Delta à la Hannover Messe 2025

Lors de cet événement, Delta mise sur des innovations majeures. En particulier, la série D-Bot, composée de cobots primés, joue un rôle clé. En effet, ces robots collaboratifs s’appuient sur l’intelligence artificielle et l’IoT pour des performances inégalées. De plus, leur intégration avec NVIDIA Omniverse permet la création de jumeaux numériques, optimisant ainsi les procédés de fabrication.

Des cobots intelligents pour l’industrie durable

Ses cobots sont au cœur de l’industrie intelligente. Ils permettent une précision et une adaptabilité accrues. Grâce à une intégration fluide avec des systèmes de vision, ils améliorent la productivité et la sécurité. Delta utilise NVIDIA Omniverse pour tester et valider ces cobots avant leur déploiement réel.

Transition énergétique avec Delta

Delta se positionne en première ligne de la transition énergétique mondiale. En effet, leur gamme complète inclut des solutions pour intégrer les énergies renouvelables. Par ailleurs, des systèmes de stockage d’énergie par batterie optimisent la stabilité des réseaux. De plus, leurs infrastructures de recharge pour véhicules électriques rivalisent d’innovations. Enfin, la plateforme Delta Grid gère ces ressources, maximisant ainsi l’efficacité et réduisant l’impact environnemental.

En conclusion, Delta affirme sa position comme pionnier de l’industrie intelligente et durable. Ses solutions transformatrices, présentées à la Hannover Messe, pressentent un avenir plus écologique et interconnecté. L’engagement continu de Delta dans l’innovation promet davantage de progrès pour un monde durable.

