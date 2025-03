TUTO – Comment accéder gratuitement à Word, Excel et PowerPoint ?

Difficile de ne pas connaître la suite Microsoft Office lorsqu’on utilise un ordinateur, qu’il soit de bureau ou portable. D’ailleurs, certains de ces outils se retrouvent aussi sur nos smartphones et sont d’une grande aide pour nos travaux personnels et professionnels. Justement, vous souhaitez utiliser les principales applications de Microsoft Office – plus précisément, Word, Excel et PowerPoint – gratuitement ? C’est ce que nous vous proposons de faire dans ce tutoriel.

Ce qu’il faut savoir sur l’accès gratuit à Word, Excel et PowerPoint

Tout d’abord, il n’est nullement question d’une question de technique de piratage. Pour la petite histoire, Microsoft a adopté la formule de l’abonnement mensuel à partir de 2011. Les personnes souhaitant utiliser Microsoft 365 doivent ainsi débourser entre 6 et 10 euros, en fonction de la formule choisie, pour profiter du service.

Malgré tout, il est possible d’utiliser gratuitement des applications de Microsoft Office mais en versions réduites et accessibles uniquement en ligne. On parle de versions réduites car, pour ce qui est de Word, la version gratuite ne permet pas d’accéder aux fonctions de révision avancée ou à la traduction automatique. Dans Excel, une utilisation gratuite ne vous permettra pas d’utiliser les travaux croisés dynamiques et certains outils de simulation avancée. Quant à PowerPoint, la version gratuite ne vous permet pas d’accéder à l’outil de conception assistée ainsi qu’à certains effets de transition plus élaborés.

Si vous pouvez vous passer de ces outils manquants et que la présence de publicités ne vous incommode pas, voici comment y accéder.

Les étapes à suivre pour utiliser Word, Excel et PowerPoint gratuitement

Pour utiliser gratuitement les outils Word, Excel et PowerPoint, tapez directement « office.com » dans le navigateur web. Cliquez ensuite « Connexion » et entrez vos identifiants Microsoft. Si vous n’en possédez pas encore, cliquez sur « Inscrivez-vous à la version gratuite Microsoft 365 ». Il ne vous reste plus qu’à suivre la procédure d’inscription pour obtenir un identifiant.

Une fois cette étape accomplie, vous aurez accès à des versions gratuites des trois services. Vous pourrez créer un document Word, Excel ou PowerPoint. Chaque fichier créé restera sur l’espace gratuit de 5 Go que Microsoft vous offre par défaut dans le cloud. Cela vous permet d’accéder à vos fichiers depuis n’importe quel appareil tant que vous êtes connecté à votre compte Microsoft. D’ailleurs, les sauvegardes se font automatiquement.