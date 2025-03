FITCAMX 4K : la dashcam invisible qui change tout

Les dashcams sont devenues des accessoires incontournables pour les conducteurs souhaitant sécuriser leurs trajets et enregistrer chaque instant sur la route. La FITCAMX Front 4K + Rear 1080P se démarque par son intégration parfaite au véhicule, dans notre cas un Kia Sportage. Elle remplace un élément d’origine du véhicule et se connecte directement au boîtier de fusibles, garantissant une installation propre et sans fil apparent. Son filtre CPL promet une image nette sans reflets. Voyons si cette dashcam tient ses promesses.

Unboxing et design de la FITCAMX

L’emballage de la FITCAMX est sobre et bien organisé. À l’intérieur, on retrouve :

La caméra frontale 4K, intégrée dans un boîtier qui remplace celui du rétroviseur d’origine.

La caméra arrière 1080P, avec son câble de connexion.

Un câble d’alimentation prévu pour un raccordement direct au boîtier de fusibles.

Un filtre CPL pour réduire les reflets et améliorer la qualité des images.

Des accessoires de montage, notamment le clip de passage de câble.

Un guide d’utilisation

Le design est l’un des points forts de cette dashcam. Contrairement aux modèles standards, elle remplace à l’identique le cache plastique présent sur le rétroviseur intérieur. Aucun fil n’est visible, offrant une intégration parfaite et un rendu 100 % d’origine. Le plastique utilisé est de bonne qualité et s’accorde avec le tableau de bord du Kia Sportage.

Caractéristiques techniques et fonctionnalités

Caractéristiques principales :

Caméra frontale : résolution 4K (3840×2160)

Caméra arrière : résolution 1080P (Full HD)

Objectif grand-angle : 170° (avant), 140° (arrière)

Capteur Sony : images claires, même en basse lumière

Connexion Wi-Fi : transfert des vidéos sur smartphone

Stockage microSD : compatible jusqu’à 128 Go

Mode parking : enregistrement automatique en cas de détection de mouvement

Installation via fusibles : alimentation permanente sans batterie interne

Filtre CPL : réduction des reflets et meilleure qualité d’image

Fonctionnalités et installation de la FITCAMX

La FITCAMX se distingue par une utilisation intuitive. Grâce à son raccordement direct, elle s’allume et s’éteint automatiquement avec le véhicule. L’écran LCD est absent pour maximiser l’intégration, mais la connexion Wi-Fi permet de visualiser les vidéos en direct via une application mobile.

Son mode parking intelligent détecte les chocs et mouvements lorsqu’elle est à l’arrêt. Cela permet d’enregistrer des incidents sans décharger la batterie de la voiture. Après avoir connecté la boîte à fusibles, il y aura donc une fonction de mode parking. Le mode parking signifie que la caméra de tableau de bord commence à enregistrer lorsqu’une collision se produit. Il ne s’agit pas d’un enregistrement vidéo continu. A noter que la liste des véhicules compatibles est très importante.

Utilisation en conditions réelles

Nous avons testé la dashcam dans plusieurs conditions : trajets urbains, autoroute et conduite de nuit.

En ville, la caméra capture les détails avec précision. L’immatriculation des véhicules reste lisible même à bonne distance.

Sur autoroute, le capteur 4K préserve la fluidité des vidéos sans effet de flou, même à grande vitesse.

De nuit, le capteur Sony et le filtre CPL améliorent nettement la visibilité, évitant les halos lumineux des phares.

L’enregistrement double canal permet d’avoir une vue à la fois avant et arrière, offrant une protection complète en cas d’incident.

Performances et configuration de la FITCAMX

L’installation est simple grâce aux connecteurs adaptés à chaque véhicules. De plus, la connexion sur le boîtier de fusibles se fait aisément . Un guide d’installation clair est fourni, et l’opération prend environ 30 minutes.

Paramétrage :

Insertion d’une carte microSD pour l’enregistrement.

Connexion au Wi-Fi de la dashcam pour accéder aux vidéos.

Activation du mode parking et réglage de la sensibilité du capteur de mouvement.

La qualité des vidéos peut être ajustée via l’application, notamment la résolution et la sensibilité en basse lumière.

L’application mobile et les paramétrages

L’application FitcamX permet un contrôle total de la dashcam :

Visualisation des vidéos en temps réel

Téléchargement des enregistrements sans retirer la carte SD

Modification des paramètres : qualité vidéo, mode parking, alertes

Mises à jour du firmware

L’interface est intuitive et fluide. En revanche, l’absence de sauvegarde sur cloud oblige à transférer les vidéos sur un autre support.

Conclusion

La FITCAMX 4K est une solution idéale pour ceux qui cherchent une dashcam discrète et performante. Son intégration sans compromis au véhicule, associée à une qualité d’image impeccable, en fait un choix de premier ordre. Quelques améliorations comme le stockage cloud seraient un plus, mais ce modèle reste l’un des meilleurs du marché pour une installation sans rien ajouter sur le pare brise. La liste des véhicules compatibles avec la dashcam est bien fournie. C’est un excellent produit.

