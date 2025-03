DOLBY – Révolution cinéma : Plongez dans l’expérience sensorielle jeune

Le monde du cinéma est en pleine évolution, et les jeunes spectateurs en sont les principaux acteurs. Selon une étude récente du Centre National du Cinéma, commanditée par Dolby France, les technologies d’image et de son telles que Dolby Vision et Dolby Atmos suscitent un engouement croissant parmi les 15-24 ans.

Dolby Cinema : une immersion totale

Avec Dolby Cinema, l’immersion cinématographique atteint de nouveaux sommets. En effet, cette expérience ultime combine les images HDR Dolby Vision avec un son immersif Dolby Atmos. Ainsi, elle plonge les spectateurs au cœur des histoires. De plus, les noirs profonds, les couleurs éclatantes et un réalisme sonore inégalé redéfinissent le standard du cinéma moderne. Enfin, les jeunes, qui représentent une part importante des spectateurs, ne jurent plus que par ces expériences sensorielles.

En chiffres, 92 % des jeunes spectateurs affirment être satisfaits de la qualité de l’image, tandis que 91 % louent la qualité sonore des salles de cinéma équipées de ces technologies. L’immersion est un critère essentiel pour ces cinéphiles, renforcé par des technologies premium comme celles offertes par Dolby.

La France, leader en cinéma immersif

La France se distingue en Europe avec plus de 300 salles équipées du *Dolby Atmos*, réparties dans plus de 170 villes. Le pays est le pionnier européen des cinémas immersifs. Les grandes chaînes et les cinémas indépendants adoptent de plus en plus ces technologies. Les salles Dolby Cinema se multiplient, offrant un éventail de films, de *Sonic 3* à *Minecraft: le film*, pour capter l’imaginaire des jeunes.

Dolby célèbre cinquante ans d’innovations dans le cinéma. Plus de 40 000 sorties en salle utilisent ses technologies. La magie de Dolby fascine, et c’est en partie ce qui explique l’attrait des jeunes pour les salles de cinéma premium. Plus de 89 % perçoivent le cinéma comme une expérience immersive unique grâce à ces technologies exceptionnelles.

Ces innovations prouvent que le cinéma prend un nouvel essor. Les expériences proposées permettent aux jeunes de vivre des émotions fortes et authentiques. Le monde du cinéma vous passionne ? Partagez vos expériences et dites-nous quel film vous a fait vibrer grâce à ces technologies !