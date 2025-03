Innovation révolutionnaire : Wi-Fi 7 pour une connexion boostée

Partner Communications vient de lancer sa première solution GPON Wi-Fi 7. Cette innovation s’inscrit dans un cadre technologique avancé, intégrant à la fois EasyMesh et OpenWrt. En s’associant avec Vantiva, Partner continue de renforcer sa position en Israël en tant que principal fournisseur d’accès Internet. Voyons de plus près cette offre qui promet de révolutionner l’expérience utilisateur.

Une technologie de pointe

La collaboration avec Vantiva a toujours permis à Partner de repousser les limites. Aujourd’hui, leur nouvelle passerelle et répéteur GPON Wi-Fi 7 sont conçus pour délivrer des débits encore plus élevés. Grâce à la technologie EasyMesh, les utilisateurs peuvent s’attendre à une couverture Wi-Fi homogène et fiable dans leur domicile. De plus, le logiciel open source OpenWrt renforce la sécurité et améliore l’interopérabilité entre les appareils connectés.

Yigal Giladi, Vice-président ingénierie chez Partner, souligne que cette avancée fait suite aux performances exceptionnelles validées par nPerf et le classement Netflix. En effet, Partner se targue d’offrir la meilleure performance Wi-Fi en Israël, et ces nouveaux produits promettent d’améliorer encore davantage cette réputation.

Wi-Fi 7 : Un partenariat fructueux

Vantiva et Partner ne sont pas à leur premier coup d’essai. Leur collaboration a commencé par le lancement de décodeurs Android TV, incluant les premiers partenariats avec Netflix et Amazon Prime en Israël. Depuis 2018, Vantiva a soutenu Partner dans le développement de son offre haut débit, notamment avec l’intégration du Wi-Fi 7. Ce partenariat a vu naître des solutions innovantes comme les passerelles DSL/Fibre hybrides et le premier produit EasyMesh grand public du pays.



Giovanni Tumino de Vantiva exprime son enthousiasme : « Partner continue de repousser les limites de la connectivité en Israël. » Il ajoute que Vantiva se réjouit de fournir des technologies qui permettront à Partner de garder une longueur d’avance.

Concluons que cette nouvelle offre de Partner et Vantiva ouvre la voie vers un futur connecté plus performant. Nous invitons nos lecteurs à partager leurs réflexions et à rester connectés pour découvrir les prochaines évolutions de la technologie Wi-Fi.