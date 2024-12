Nighthawk M3 : La révolution de la connectivité simplifiée

NETGEAR® vient de surprendre le monde de la technologie avec l’annonce de son dernier bijou, le Nighthawk M3. Ce routeur innovant est présenté comme l’unité ultime de connexion mobile. Il répond aux besoins quotidiens de connectivité grâce à des performances 5G impressionnantes et un WiFi 6 ultra-rapide. Sa sécurité avancée en fait un choix fiable pour tous les utilisateurs.

Nighthawk M3 : Le champion de la connectivité

Le Nighthawk M3 promet de mettre fin à vos problèmes de vitesse de connexion. Il offre des vitesses allant jusqu’à 2,5 Gb en 5G et 3,6 Gb en WiFi. Cela permet de gérer facilement des tâches exigeantes en bande passante. Transferts de gros fichiers, streaming HD ou jeux en ligne deviennent un jeu d’enfant. De plus, sa batterie amovible confère à ce routeur une autonomie impressionnante de 13 heures.

Il comprend un mode dédié à la maison qui permet de couvrir une zone allant jusqu’à 90m2, ce qui en fait une solution de secours idéale en cas de panne d’internet. De plus, il offre une connexion privée pour se protéger des risques liés à l’utilisation des WiFi publics.

Praticités et polyvalence dans un gadget

David Henry, président et directeur général des produits et services pour la maison connectée chez NETGEAR, souligne l’engagement de l’entreprise à rendre la connectivité haute performance plus accessible. Le Nighthawk M3, fruit de plus de 25 ans d’expertise WiFi de NETGEAR, combine la 5G et le WiFi 6 pour améliorer la connectivité des professionnels en déplacement, des voyageurs et des travailleurs numériques.

Non seulement facile à configurer, le Nighthawk M3 est aussi pratique à transporter. Son écran couleur intuitif vous permet de surveiller votre consommation de données et la puissance du signal mobile. Par ailleurs, ce routeur est équipé d’un port USB-C multifonction pour une connexion filaire, rendue possible grâce à un adaptateur USB-C vers Ethernet (disponible fin du premier trimestre 2025).

L’ajout d’une antenne externe 5G (vendue séparément) en cas de faiblesse du signal mobile est un autre avantage indéniable de cet appareil.

Le routeur mobile Nighthawk M3 est dès aujourd’hui disponible sur le store NETGEAR, au prix public conseillé de 499,99 €.

Alors, êtes-vous prêt à dire adieu aux ralentissements et à accueillir le futur de la connectivité avec le Nighthawk M3? Partagez vos pensées et expériences avec nous!