NETGEAR – Orbi 970 : Réinventez votre expérience Wi-Fi avec ce compagnon de luxe

En quête d’une connectivité Internet sans faille à la maison ? Le système WiFi Mesh Orbi 970 de NETGEAR ® offre une solution puissante et élégante. Doté de la technologie WiFi de pointe, ce système est maintenant prêt à illuminer votre expérience internet.

Nouveau système WiFi Orbi de NETGEAR : Une performance de pointe

Ancré sur l’expertise de 25 ans de NETGEAR en matière de WiFi, la série Orbi 970 est une véritable bête de performance. À 27 Gbps, il assure une couverture à 360 degrés pour tous les domiciles, peu importe leur agencement.

Ce système WiFi utilise le WiFi 7 pour améliorer le streaming 4K/8K, les visioconférences HD et les tâches graphiques lourdes.

Orbi 970 : Vitesse inégalée et prêt pour l’avenir

L’Orbi 970 de NETGEAR : Réinventez votre expérience Wi-Fi avec ce compagnon de luxe est une véritable merveille technologique. Il utilise la technologie exclusive et brevetée Quad-Band d’Orbi et la technologie MLO (Multi Link Operation) pour garantir un WiFi rapide sur tous les appareils. De plus, grâce à la fonction « Smart Connect », la latence est réduite avec des vitesses maximales sur tous les produits.

L’appareil affiche un design élégant avec 12 antennes internes très performantes pour une couverture à 360 degrés. Pour couronner le tout, il est doté d’un port Internet 10 Gb/s ainsi que d’un port Ethernet 10 Gb/s et de quatre ports Ethernet 2,5 Gb/s, qui sont les vitesses filaires les plus élevées disponibles aujourd’hui.

Orbi 970 : pour une couverture WiFi plus large

Le nouveau système WiFi Mesh Orbi 970 couvre jusqu’à 900m2 soit 12 % de plus que la série Orbi 960 et prend en charge jusqu’à 200 appareils. Pour étendre la couverture, il suffit d’ajouter des satellites aux débits les plus rapides et aux ports Ethernet abondants.

Enfin, la série Orbi 970 comprend un abonnement d’un an à Armor™ et Smart Parental Controls™ pour la gestion en ligne des enfants.

Le système WiFi Orbi 970 est dès aujourd’hui disponible en achat sur le store NETGEAR.fr. Voici là, une façon puissante de transformer votre expérience internet à la maison. Qu’attendez-vous donc pour explorer cette technologie de pointe ? Partagez vos impressions et expériences avec nous !