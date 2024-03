Avneer : L’application pour l’orientation scolaire et professionnelle des jeunes

Parcoursup est une étape importante pour les jeunes et loin d’être simple. Face à ce constat, AVNEER lance la première application de rencontre avec son futur. Lancée mi-février, cette innovation majeure made in France, permettra à chacun, à tout âge, de se projeter dans son parcours de vie professionnelle, qu’il s’agisse du choix des études comme de son futur métier.

L’idée d’Avneer est née de la rencontre de trois pères de famille, confrontés aux difficultés d’orientation de leurs enfants. Ils ont identifié le besoin d’un outil simple, réactif, « ludique » et adapté aux pratiques d’aujourd’hui. Après analyse des offres sur le marché ,le constat est que l’information est disponible. Malgré cela, elle est difficile à exploiter et comprendre pour les plus jeunes mais aussi les parents.

Un remède au stress de l’orientation

Face au stress et à l’incertitude qui entourent l’orientation scolaire puis professionnelle, Avneer offre une solution numérique innovante pour trouver son avenir. Une majorité de jeunes exprime un sentiment de stress à l’égard de son choix d’orientation. Beaucoup ne trouvent pas de sens à ce qu’on leur propose. Au-delà du choix de leur orientation professionnelle, les outils pour se renseigner et trouver un avenir sont dispersés.

Dès le collège, Avneer vise à pallier ce manque d’accompagnement et de clarté. Avneer centralise toute l’information au sein d’une même application : études, écoles, métiers, aides publiques. Avec cette innovation, Avneer souhaite avant tout que cette recherche ne soit plus source d’angoisse. Cela devient plutôt un « jeu » qui leur apporte une solution à leur image. C’est finalement une écoute digitale personnalisée, un gage de sérénité, dans l’accès à son propre chemin et une aide indispensable pour préparer ses choix dès le collège, sur Parcoursup entre autres.

Avneer a fait le choix d’une application mobile afin d’assurer une accessibilité maximale à tous (Android et IOS). L’application est gratuite pour les utilisateurs et ne nécessite pas l’obligation de créer un compte pour la parcourir. Enfin, elle agrège toutes les formations et établissements existants en France et de façon corolaire l’ensemble des métiers référencés par l’Etat.

Après téléchargement de l’application, l’utilisateur est immédiatement projeté dans son avenir en créant un avatar à son image. Grâce à un Chatbot, il commence par un échange avec son « futur soi », sa situation, sa personnalité et ses envies « comment il se voit dans 10, 15 ou 20 ans ». La plateforme génère ensuite des « matchs ». Elle allie ses éléments de réponses à des métiers compatibles et les formations requises pour y arriver.

L’utilisateur a alors une visualisation personnalisée des différents parcours, accompagnée d’une liste exhaustive des établissements qui permettent d’emprunter le chemin qu’il aura choisi de suivre, il peut même partager ses résultats avec sa communauté. L’utilisateur peut également rechercher directement le métier de son choix et se faire une idée des études et des diplômes nécessaires pour y parvenir ainsi que des établissements publics ou privés qui dispensent ces formations.

Avneer est un salon d’orientation pour tous, que l’on emmène dans sa poche. Les élèves et tous ceux qui souhaitent se réorienter ont un outil mobile, une application qui leur permet d’avoir les bonnes informations sans frein ni barrière, à chaque instant. Tout cela pour redonner l’envie de se projeter dans l’avenir et de véritablement trouver sa voie par soi-même de façon facile.