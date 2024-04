Avneer : Faites de votre futur un plaisir excitant – Transformez le stress de l’orientation en jeu !

Peut-on transformer le stress de l’orientation scolaire et professionnelle en un moment ludique et en accord avec notre époque numérique ? C’est précisément ce que propose la nouvelle application Avneer, un outil révolutionnaire destiné aux jeunes.

Un remède aux angoisses d’orientation

Face au stress entourant l’orientation scolaire et professionnelle, elle se présente comme un remède novateur et digital. Il ne s’agit pas seulement de choisir une voie, il est également nécessaire d’avoir des outils pertinents pour se renseigner et définir son avenir. Les options actuellement disponibles sont souvent dispersées et pas toujours adaptées aux attentes des jeunes entre 12 et 24 ans.

Grâce à Avneer, les recherches se font dorénavant à partir d’une seule et même application, centralisant toutes les informations nécessaires concernant les études, les écoles, les métiers et les aides publiques. L’ambition d’Avneer ? Que cette recherche ne soit plus une source de stress, mais un « jeu » qui accompagne chacun dans son processus d’orientation, à l’image d’une écoute digitale personnalisée.

Technologie de pointe et expertise française

Développée par des experts français du gaming, de la data science et coordonnée par Sylvain DELOUX (CTO expert Symfony), Avneer se base sur un algorithme propriétaire qui agrège les données publiques pour les rendre lisibles et accessibles à tous. L’application mise sur un taux d’équipement en smartphones de 98% chez les jeunes pour offrir une accessibilité maximale. Pensée comme un jeu vidéo, Avneer est intuitive, engageante et disponible sur tous les smartphones (Android et iOS).

Respectant une démarche de responsabilité RSE, l’application Avneer est gratuite et ne nécessite pas la création d’un compte. De plus, elle agrège toutes les formations et tous les établissements existants en France, ainsi que l’intégralité des métiers référencés par l’État.

Avneer

Une fois Avneer téléchargée, l’utilisateur est invité à créer un avatar et à discuter avec un Chatbot Avneer. Après avoir exprimé ses désirs et aspirations, l’application propose des « matchs » entre ses réponses et des métiers/ formations compatibles. Il n’a plus qu’à choisir parmi les parcours proposés et les établissements qui pourront le mener vers son avenir.

Le planning d’Avneer pour 2024 promet déjà de nouvelles fonctionnalités, comme l’intégration de passerelles pour faciliter la réorientation, une « météo » de l’emploi prédictive et une version « pro » pour les actifs souhaitant se reconvertir ou poursuivre leur formation.

N’hésitez pas à télécharger l’application et à découvrir votre orientation future en un simple clic. Partagez ensuite vos résultats avec vos amis, collègues ou votre famille ! Avec Avneer, l’orientation n’a jamais été aussi simple et ludique.