MODE at PARIS : La K-Fashion virtuelle et réelle éblouit Paris !

Le défilé de mode < MODE at PARIS >, organisé par le Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme coréen et l’Agence Coréenne des Contenus Créatifs (KOCCA), a fait une entrée remarquée sur la scène parisienne le 22 mars dernier. L’événement a brillamment fusionné les mondes virtuels et réels, ouvrant les portes à une nouvelle expérience de défilé de mode.

< MODE at PARIS > : Un défilé de mode iconique

« MODE at PARIS 24S/S » a su intégrer la technologie du métaverse dans l’univers de la K-fashion. Les tenues de 10 grandes marques de créateurs coréens ont été dévoilées lors de l’événement, accueillant plus de 200 professionnels de l’industrie de la mode venus des quatre coins de l’Europe.

Le concept novateur du défilé mélangeait des avatars ZEPETO avec des mannequins réels. Les tenues virtuelles avaient déjà été présentées sur la plateforme métaverse de Naver Z, ZEPETO, sous le nom de « MODE at ZEPETO 2024 S/S » depuis le 4 mars. C’est maintenant en grandeur nature qu’elles ont pris vie à Paris.

Un succès stratégique pour la K-fashion

La musique qui a accompagné le défilé < MODE at PARIS > était le fruit d’une collaboration entre Pozalabs, une société de création musicale basée sur l’IA, et Lee Il-woo de Jambinai, groupe post-rock coréen. De plus, la présence de « MODE at ZEPETO 2024 S/S » sur la plateforme virtuelle a permis d’attirer plus de 2 millions de visiteurs en trois semaines, pulvérisant les précédents records d’affluence.

Ce succès numérique fait écho à l’accueil positif du défilé à Paris. En effet, la fusion entre technologies de pointe comme le métaverse, la réalité augmentée et l’IA et la créativité des designers coréens a su séduire le public et les professionnels présents.

La mode coréenne est une scène où les technologies culturelles rencontrent la créativité pour créer de l’enthousiasme au-delà des frontières géographiques et linguistiques. Jo Hyun-rae, PDG de la KOCCA

Cette initiative audacieuse et avant-gardiste souligne l’engagement de la Corée à repousser les limites de la mode traditionnelle. C’est une perspective passionnante sur l’avenir de la mode coréenne et nous nous réjouissons d’observer les prochaines étapes de cette révolution. Que vous soyez un passionné de mode, un amateur de nouveautés technologiques ou simplement curieux, n’hésitez pas à partager votre avis ou vos réactions sur < MODE at PARIS >.