Comment enlever les notifications masquées sur iPhone ?

Actuellement, l’iPhone propose une nouvelle fonctionnalité de concentration qui permet à l’utilisateur de masquer et de ne pas être dérangé par les notifications indésirables durant son temps de travail ou d’étude. D’ailleurs, il est possible de désactiver cette fonctionnalité dans le cas où vous souhaiteriez recevoir les notifications urgentes. De même, il est également possible de configurer cette fonctionnalité de manière à ne recevoir que les messages de certains contacts. Dans cet article, nous allons découvrir comment gérer les notifications masquées sur votre iPhone.

Si vous constatez que vous ne recevez plus de notifications pour les messages entrants, il est important de vérifier si le mode « ne pas déranger » est activé ou non. Si ce mode est activé, vous allez voir une demi-lune présente sur votre barre de notifications. Par ailleurs, vous pouvez également éliminer le masquage des notifications depuis les réglages de votre iPhone. Pour ce faire :

Déverrouillez votre iPhone

Balayez la barre de notifications vers le bas

Cliquez sur « Ne pas déranger »

Puis, dans la liste des modes de concentration, cliquez une nouvelle fois sur « Ne pas déranger » pour désactiver ce mode.

Ainsi, vos notifications ne seront plus masquées sur votre iPhone. À noter que cette procédure fonctionne également pour les autres modes de concentration. En désactivant le mode « Ne pas déranger », vous devrez normalement ne plus apercevoir la demi-lune sur la barre des notifications.

Si vous souhaitez recevoir des alertes que pour une seule personne de votre répertoire, vous pouvez le faire en configurant le mode « Repos » ou « Ne pas déranger ». Pour ce faire, il vous faut :

Ouvrir les paramètres de votre iPhone

Cliquer sur le menu « Concentration »

Choisir un mode entre « Ne pas déranger », « Repos » ou « Travail »

Par la suite, rendez-vous dans le menu « Personnes »

Cocher ensuite le menu « Autoriser les notifications de »

Cliquer sur « + » pour ajouter de nouveaux contacts

Sélectionner ensuite les personnes dont vous souhaitez recevoir des notifications

À la fin, cliquez sur « Ok » pour finaliser l’opération.

Maintenant, vous savez comment désactiver les notifications masquées sur votre iPhone, que ce soit pour autoriser toutes les alertes, ou seulement les alertes provenant d’une ou de quelques personnes.