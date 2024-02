Balio : Startup intrapreneuriale, optimisation de contrats accessible à tous

Balio, issue d’un programme intrapreneurial d’Allianz France, devient une première société indépendante de ce genre. Allianz France montre ici son engagement en faveur de l’innovation.

Un assistant personnel pour optimiser vos contrats

Créée en 2019 et incubée au sein de l’Allianz Lab, Balio est une plateforme qui se charge de gérer les contrats d’énergie, d’assurances, de mobiles et d’internet des particuliers. Elle offre une conciergerie clé en main adaptée aux besoins spécifiques de chacun.

Balio.fr, la plateforme accessible gratuitement, offre à chaque utilisateur un espace personnel où sont regroupés tous leurs contrats. Un conseiller Balio dédié propose une analyse de ces contrats, en fonction de la situation personnelle de l’utilisateur.

L’objectif est de proposer des contrats plus pertinents en termes de services, tarifs, et garanties. En outre, Balio prend en charge l’analyse, la résiliation, la souscription, la gestion, la veille du marché, et la réévaluation périodique des contrats. Dans l’ensemble, cela constitue un concentré de services visant à économiser du temps et de l’argent.

Un programme d’intrapreneuriat ; de l’idée à la réalisation

Grâce à son programme d’intrapreneuriat, Allianz France donne chaque année à plusieurs dizaines de collaborateurs l’opportunité de faire naître leurs idées. Avec la possibilité d’une transformation en start-up interne, ce dispositif d’innovation collaborative est une plateforme de lancement pour de nouvelles entreprises, soutenue activement par Allianz France. Tout comme Balio, une start-up saluée par Allianz France pour son ambition, sa capacité d’innovation et son potentiel, cela illustre clairement comment le programme d’intrapreneuriat identifie et soutient activement des projets prometteurs en interne.

En conclusion, cette initiative d’Allianz France autour de l’intrapreneuriat montre la capacité de cette entreprise à se tourner vers l’avenir. Elle encourage l’innovation et la créativité de ses collaborateurs, soutient de jeunes start-ups dans leur croissance et offre des services toujours plus innovants à ses clients. Face à cette démarche proactive, qu’en pensez-vous ? Nous vous invitons à partager votre opinion sur cette initiative et à faire connaître Balio autour de vous !