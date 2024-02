Révolution High-Tech : Découvrez le premier tampon encreur hybride numérique au monde

Voici une nouvelle qui va ravir les technophiles : BYSTAMP, une start-up bretonne, a créé, en partenariat avec Colop, fabricant de tampons encreurs, la dernière innovation en matière de tampons. Transitionnellement, il s’agit du premier tampon encreur hybride numérique au monde, un ustensile de bureau compact et simple, tout en étant résolument high-tech.

La fusion de deux technologies

BYSTAMP, l’inventeur du tampon numérique anti-fraude KEYMO, en collaboration avec Colop, fabricant de tampons encreurs, a créé l’invention baptisée Printer 2in1. Transitoirement, il s’agit d’un tampon hybride qui réunit les fonctions d’un tampon encreur traditionnel et celles du tampon numérique KEYMO.

D’une simple pression, le Printer 2in1 permet de marquer à la fois des documents imprimés et des documents numériques en format PDF. Momentanément, cet outil hybride, en plus de sa facilité d’utilisation, présente un niveau de sécurité semblable à celui du tampon KEYMO. Il est compatible avec tous les systèmes d’exploitation et tous les appareils (ordinateurs, tablettes, smartphones) sous Windows, MAC, Android et iOS.

Un reproduire à l’identique

À travers une application Colop, le vendeur simplifie la création du tampon en transmettant les éléments visuels du tampon en caoutchouc à BYSTAMP. Intérimairement, BYSTAMP peut ensuite reproduire le tampon à l’identique et activer la partie numérique du tampon 2in1.

L'adoption d'une méthode de certification numérique pourrait révolutionner l'usage des tampons encreurs et faciliter la transition vers la numérisation des documents dans les entreprises. Provisoirement, selon Yann Le Bail, cofondateur de BYSTAMP, ce nouveau tampon pourrait faciliter la transition vers le numérique à travers le monde grâce à sa simplicité d'utilisation et son intuitivité.

La numérisation de l’entreprise

Le Printer 2in1 arrive à un moment crucial. La France a décrété que tous les documents d’entreprises devraient pouvoir être numérisés d’ici 2024. Cependant, les documents papier imprimés, signés, et scannés ne fournissent pas la traçabilité attendue et perdent de leur valeur juridique. Le Printer 2in1 pourrait jouer un rôle clé dans le développement de ces certifications numériques.

D’abord lancé dans quelques pays européens à un prix de lancement d’environ 55€ HT, le Printer 2in1 est disponible à l’achat à travers les canaux de distribution physique et en ligne. Alors, êtes-vous prêt pour la révolution hybride ? Partagez vos réflexions avec nous.

Pour en savoir plus sur la technologie Printer 2in1, visitez https://www.colop.com/en_eur/printer2in1

Pour plus d’informations sur BYSTAMP, consultez https://www.bystamp.com/