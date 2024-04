Quelles différences techniques entre Apple Watch 7 et Apple Watch 8 ?

Alors que l’Apple Watch 7 a été mise en vente le 8 octobre 2021, l’Apple Watch Series 8 a été, quant à elle, disponible à la vente à partir du 16 septembre 2022. Ces deux montres connectées présentent toutes deux des technologies et des performances de pointe. Toutefois, si vous ne savez pas laquelle choisir, découvrez leurs différences dans cet article.

Les points communs entre l’Apple Watch Series 7 et Series 8

L’Apple Watch 7 et 8 offrent toutes deux une taille de boîtier identique. Les clients peuvent ainsi choisir entre un boîtier de 41 ou 45 mm en aluminium ou en acier inoxydable. Par ailleurs, l’écran propose une diagonale de 1.9 pouce pour 396 par 484 pixels avec le grans modèle et un peu moins pour le petit modèle. L’écran est toujours activé et permet de lire toutes les notifications en un clin d’œil, d’écrire des textos avec le clavier mais aussi de jouer à des petits jeux.

De même, ces deux montres prennent également en charge un oxymètre sanguin, le suivi de la fréquence cardiaque, du sommeil, un ECG et des notifications d’arythmie. En outre, la détection de chute est similaire sur l’une et l’autre montre. Les données sur le sport se trouvent dans l’application Forme avec des cours payants sur Apple Fitness+.

À noter que l’Apple Watch Series 7 et 8 embarquent toutes deux plusieurs applications Apple préinstallées, comme FaceTime, Mail et Messages. Mais vous pouvez également profiter d’Apple Plans, Apple Music et Apple Podcasts.

Enfin, l’Apple Watch Series 7 et 8 proposent toutes deux la recharge sans fil, une résistance à l’eau et à la poussière et des millions d’applications gratuites sur l’App Store.

L’Apple Watch Series 7 : ses principales caractéristiques

L’Apple Watch Series 7 ne diffère de son successeur que sur des caractéristiques techniques, au niveau de l’apparence et du système d’exploitation propriétaire. D’ailleurs, l’Apple Watch Series 7 est nettement plus accessible que son successeur au niveau du prix.

Néanmoins, la Series 7 a une durée de support réduite par rapport à son successeur. Toutefois, la Series 7 se classe comme deuxième en termes de meilleur rapport qualité/prix en ce qui concerne les Apple Watch.

Elle présente les mêmes caractéristiques que l’Apple Watch Series 8 au niveau de l’écran, de la taille, des applications et de la plupart des capteurs. Il faudra même regarder à deux fois avant de pouvoir différencier ces deux modèles. Idem pour les benchmarks qui n’affichent également que quelques différences. En outre, que ce soit au niveau de la puissance brute, des graphismes ou encore de la consommation d’énergie, l’Apple Watch Series 8 ne diffère que de très peu de son prédécesseur. En effet, la plupart des autres changements virtuels sont intégrés à watchOS 9 et sont aussi présents sur l’Apple Watch Series 7, comme le suivi des règles.

L’Apple Watch Series 8 : les nouveautés qu’elle apporte

La Series 8 apporte surtout des nouveautés logicielles par rapport à la Series 7. Parmi ces nouveautés logicielles, l’une des plus importantes est la capacité de la batterie à passer en mode économie d’énergie. Par conséquent, vous pouvez passer de 18 heures à 36 heures d’autonomie.

Par ailleurs, il faut noter que la Series 8 est la seule à pouvoir détecter les accidents, comme pour l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro.

Apple Watch Series 7 et 8 : Une grosse différence au niveau du prix

Le prix de l’Apple Watch Series 7 débute à 429 euros et l’Apple Watch Series 8, à 499 euros. Et ce, sans données mobiles ni accessoires ou services de réparation.

Comparer le prix de l’Apple Watch Series 8 à celui de l’Apple Series 7 peut être difficile car cela dépend des modèles et des options que vous choisissez. En effet, avec l’Apple Watch Series 8, vous pouvez personnaliser le design de votre bracelet, son matériau, le matériau du châssis, la taille de l’écran et choisir de profiter de la connectivité cellulaire ou non. En somme, le prix de la Series 8 peut sérieusement augmenter selon ces modifications.