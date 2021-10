Apple Watch Series 7 : la nouvelle charge rapide limitée au câble inclus dans la boite

Une petite information vient d’être précisée par le média The Verge : la nouvelle charge rapide de l’Apple Watch Series 7 ne sera pas disponible avec tous les anciens câbles de charge pour Apple Watch. Il sera ainsi important d’utiliser le câble inclus avec la nouvelle montre connectée pour la recharger le plus rapidement possible. Cela signifie aussi que certains accessoires pourraient devenir obsolètes étant donné qu’ils ne pourraient pas offrir la même puissance de charge.

Une charge plus rapide pour l’Apple Watch, mais à une condition

En septembre, Apple a présenté l’Apple Watch Series 7. Sans spécifier la date de sortie de la montre connectée, la firme à la pomme a finalement décidé d’ouvrir les précommandes vendredi 8 octobre pour une commercialisation le 15 octobre 2021. Parmi les gros changements, on retrouve notamment un écran plus grand, mais aussi un nouveau système de charge rapide. Ce dernier est d’ailleurs 33 % plus rapide que celui de l’Apple Watch Series 6. Apple plaide notamment que 45 minutes de charge permettent de passer de 0 à 80 % de batterie.

Pour pouvoir profiter de cette nouvelle puissance de charge, il faudra cependant respecter une chose : utiliser le câble inclus dans la boite de l’Apple Watch, connu sous le nom de « Apple Watch Magnetic Fast Charger ». Ce dernier est en effet différent du câble utilisé pour les précédents modèles. Seul ce câble USB-C permettra en effet de charger à pleine vitesse l’Apple Watch Series 7. Pour information, Apple a d’ores et déjà supprimé de la vente l’ancien chargeur USB-C qui ne proposait pas cette charge rapide. Attention tout de même, certaines plateformes d’e-commerce proposent toujours l’ancienne référence.

Même si on parle simplement d’un câble, une question subsiste : est-ce que les accessoires tiers ou encore le MagSafe Duo peuvent tout de même offrir la charge rapide nécessaire à l’Apple Watch Series 7 ? Concernant le chargeur double d’Apple, le site officiel d’Apple assure sa prise en charge. On peut donc espérer que la puissance nécessaire à cette charge rapide est bien de la partie. Pour avoir une réponse concernant les accessoires produits par des vendeurs tiers, la réponse viendra surement mercredi, date de fin de l’embargo concernant l’Apple Watch Series 7, ou bien quelques jours après la commercialisation de la montre vendredi prochain.