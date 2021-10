3 Jeux vidéo de la semaine : Humankind, Samurai Warriors 5, The Great Ace Attorney Chronicles

Dans les méandres de la production des jeux vidéo, Le Café du Geek sélectionne pour vous les 3 sorties les plus marquantes de la semaine. Laissez s’exprimer votre complexe de supériorité, Humankind qui vous propose de devenir le grand lampadaire céleste de votre propre civilisation. Éliminez toute trace de stresse ou d’agressivité avec le défoulant Samourai Warriors 5. The Great Ace Attorney Chronicles est une délicieuse plongée dans l’ère Meiji et surtout l’occasion de délirantes affaires judiciaires.

Humankind

La personne qui écrit ses lignes a joué à tous les Civilization depuis le premier en 1991. De plus, il a essayé toutes les alternatives qui ont tenté de concurrencer le maître Sid Meier, sans être convaincus. Donc tester l’alternative proposée par le studio français Amplitude Studio était une évidence. La base du jeu est classique, vous prenez en main le destin d’une tribu de nomade au néolithique et devez en faire une civilisation capable de dominer la planète culturellement, militairement, politiquement ou scientifiquement.

Nous sommes face à un jeu en tour par tour classique dans sa mécanique. Vous déplacez vos unités, gérez les aménagements de votre territoire, de vos villes. En parallèle, vous devez prendre en main le destin scientifique de votre peuple, les relations diplomatiques, le commerce. Comparé à Civilisation VI, il y’a une plus grande fluidité dans les phases de jeux. Une plus grande simplicité aussi, sans toutefois tomber dans le piège du simplisme. Surtout que Humankind a choisi une stratégie très différente de celle de Civ VI pour l’évolution de votre civilisation.

Ainsi, dans le titre de Sid Meier, votre culture ne change, pas vous commencez avec les Égyptiens, vous terminez avec les Égyptiens. Or à l’époque moderne, les unités spécifiques à cette culture antique n’ont que peu d’intérêt. À chaque ère, vous avez le choix entre conserver votre culture et de booster certains bonus, ou de changer totalement. Cela permet par exemple de se concentrer les premières ères sur l’agriculture et d’évoluer vers des sociétés portées sur la science, la production, la guerre. Ainsi, vous commencez avec les Babyloniens, devenez ensuite Celtes, Francs, Anglais pour finir Indien. Un point très original et qui apporte beaucoup de fraîcheur.

Techniquement le jeu est assez beau, les décors naturels sont très bien rendus, les unités de mêmes. De plus, les phases de batailles sont plus intéressantes que dans Civ VI avec un aspect plus tactique. Toutefois, les parties s’enchaînent et finissent par beaucoup trop se ressembler. En effet, Civilization VI paraît beaucoup moins répétitif et offre plus de variété. De plus, il n’est pas possible d’aller très loin dans les évolutions de notre peuple avec des parties courtes. Avec Humankind, il faut toujours lancer le mode parti longue pour profiter de toutes les possibilités du jeu. Il y’a un petit manque de souplesse ici.

Humankind, notre avis

À nos yeux, Civilisation VI reste la référence, pourtant Humankind apporte un vent de fraîcheur. Il offre un bel écrin et de bonnes idées. Néanmoins, il reste toutefois un peu plus simple, ce qui frustrera les amateurs du genre. Tout en donnant l’occasion au grand public de se frotter à ce type de jeux vidéo de façon bien plus ludique et accessible.

PC et Mac sur Steam

Samurai Warriors 5

Vous avez besoin de vous défouler ? Votre capacité à redevenir zen est proportionnelle au nombre d’ennemis que vous pouvez massacrer allégrement ? Alors Samurai Warriors 5 est fait pour vous. Il s’agit d’un Musô, un type de jeu où votre personnage est placé dans des champs de bataille gigantesques. Que vous devez nettoyer avec vos petites mimines placées sur la manette.

Le scénario est bien ficelé. En effet, il offre une intrigue qui donne envie d’avancer et devient une véritable motivation à notre progression. Sur le champ de bataille, vous aurez de quoi vous amuser à coups de puissantes attaques, de lancers et de combos. Une barre d’énergie permet de lancer des Mosou, un coup spécial qui permet de nettoyer une grande zone. Visuellement, nous avons un titre en cell-shading plutôt réussi, avec des graphismes soignés, mais qui n’ont rien de transcendant. De plus, l’animation est de bonne facture, malgré la masse d’ennemis affichés en même temps.

Samurai Warriors 5, notre avis

Ce n’est pas le jeu vidéo du siècle, il peut facilement lasser. Toutefois, le soin apporter au scénario et surtout sa capacité à nous faire évacuer toute agressivité est un vrai plaisir.

PC, PS4, Xbox One

The Great Ace Attorney Chronicles

La série des Phœnix Wright font le bonheur des joueurs nintendo depuis des décennies. Deux épisodes manquaient aux fans européens The Great Ace Attorney : Adventures (2015) et The Great Ace Attorney 2: Resolve (2017). Ce sont deux spins off, qui mettent en scène Ryunosuke Naruhodo un jeune avocat au début de l’ère Meiji, l’ouverture du Japon à l’occident.

Nous retrouvons les mécaniques des jeux vidéo Phoenix Wright, une affaire, une enquête et enfin un procès. Ce dernier est toujours le clou de chaque affaire. Les protagonistes sont hauts en couleur, les retournements de situations brusques et l’humour omniprésent. De plus, le jeu profite de graphisme très soigné, la direction artistique fait mouche. Bonne chose, il est disponible sur PS4 et sur Switch.

The Great Ace Attorney Chronicles, notre avis

Ces deux titres réunis dans une compilation sont un délice à parcourir et jouer. Toutefois, l’absence de traduction en francais pourrait en rebuter plus d’un.

PS4, PC