PS5 et PS4 : Sony proposerait de nouveaux jeux gratuits… en cas de confinement

Au fur et à mesure de la crise sanitaire, Sony a été assez généreux envers les joueurs. Via son programme Play at Home, la firme nippone proposait en effet des jeux gratuitement afin de permettre aux gens de trouver le temps moins long et s’occuper sur leur PS4 ou PS5. Dans le cas où une situation de confinement venait à refaire surface dans certains pays, Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, vient d’annoncer que le programme pourrait revenir avec de nouveaux jeux gratuits.

Des jeux PS4 et PS5 gratuits en cas de nouveaux confinements

Après plusieurs confinements en France, mais aussi dans d’autres pays, vous avez surement remarqué les bons gestes de certaines entreprises vis-à-vis de leurs utilisateurs. Chez Sony, cela s’est imagé par l’initiative Play at Home. Le programme a notamment permis aux joueurs PS5 et PS4 de profiter de jeux gratuits comme Uncharted The Nathan Drake Collection et The Journey, ou encore Horizon Zero Down et Ratchet & Clank. Pour information, sachez que plus de 60 millions de jeux ont été téléchargés via ce programme.

La bonne nouvelle dans l’histoire, c’est qu’en cas de mauvaise nouvelle, soit un nouveau confinement dans plusieurs pays du monde, le programme Play at Home serait de retour afin d’offrir des jeux sur PS4 et PS5. C’est en tout cas ce que vient d’expliquer le PDG de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, dans un entretien avec le site Gamesindustry.

Eh bien, cela dépend si la Covid-19 est terminée ou non. Nous verrons comment le monde évolue. Si le confinement, Dieu nous préserve, si cela devait continuer en 2022 et au-delà, qui sait ? Nous devrons probablement le faire à nouveau (ndrl : le programme Play At Home). Nous attendrons et nous verrons Jim Ryan

En espérant que la situation sanitaire ne s’aggrave pas de nouveau, sachez que Sony propose toujours d’excellents jeux via le PlayStation Now. N’hésitez pas à découvrir notre article référençant les nouveaux jeux PS4 et PS5 proposés durant le mois d’octobre 2021.

